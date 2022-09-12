СМИ: Китай обнаружил новый минерал на Луне в ходе миссии "Чанъэ-5"

Он стал шестым минералом, обнаруженным людьми на поверхности спутника Земли

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Китайские ученые обнаружили ранее неизвестный минерал в образцах лунного грунта, доставленных на Землю космическим аппаратом "Чанъэ-5". Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на Китайское национальное космическое управление и Государственное управление атомной энергетики КНР.

Китайские ученые впервые обнаружили на Луне новый минерал и назвали его "камень Чанъэ", отметило телевидение. По его информации, этот минерал стал шестым новым минералом, обнаруженным людьми на Луне, а Китай стал третьей страной в мире, обнаружившей новые минералы на поверхности спутника Земли.

Исследователи выделили из образцов лунного грунта монокристаллическую частицу размером около 10 микрон и расшифровали ее структуру. "Камень Чанъэ" представляет собой фосфатный минерал. Он имеет форму столбчатого кристалла. Китайские ученые утверждают, что этот минерал содержится в частицах лунного базальта.

Ученые объявили о новом лунном минерале в преддверии традиционного китайского праздника Середины осени (Чжунцюцзе). Этот праздник отмечают в 15-й день восьмого месяца по лунному календарю - 10 сентября в этом году. Чжунцюцзе считается в Китае семейным праздником, когда каждый китаец должен посетить родные места, повидаться с родственниками для того, чтобы отведать с ними лунных пряников и полюбоваться полной Луной.

С космодрома Вэньчан на острове Хайнань 24 ноября 2020 года запустили ракету-носитель "Чанчжэн-5". Она отправила на Луну аппарат "Чанъэ-5". А 17 декабря того же года возвращаемая капсула "Чанъэ-5" успешно приземлилась на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере страны. Аппарат доставил на Землю 1731 г образцов лунной породы.

Китай стал первым за последние 44 года государством, осуществившим миссию по транспортировке геологической породы с поверхности Луны.