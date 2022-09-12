Введен в строй головной новый паром для Сахалина «Александр Деев»

6 сентября 2022 года во Владивостоке состоялась церемония поднятия Государственного флага на головном новом железнодорожно-автомобильном пароме "Александр Деев" (заводской номер 300) проекта CNF11CPD/00300, построенном АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ; входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация"). В церемонии по видеосвязи принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. Мероприятие прошло во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Паром "Александр Деев" является головным в серии из двух судов, предназначенных для линии "Ванино-Холмск", соединяющей остров Сахалин с материком, заказчиком паромов выступает АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).

Головной построенный на АО "Амурский судостроительный завод" грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром "Александр Деев" (заводской номер 300) проекта CNF11CPD для паромной линии Ванино - Холмск (остров Сахалин). На заднем плане виден корпус второго однотипного достраивающегося парома "Василий Ощепков" (заводской номер 301). Владивосток, 06.09.2022 (с) АО "Амурский судостроительный завод"

Со стороны bmpd напомним, что ГТЛК 29 декабря 2016 года подписала контракт с АСЗ как с единственным поставщиком на строительство двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов для паромной линии Ванино - Холмск (остров Сахалин) для реализации программы операционного лизинга железнодорожных паромов на линии Ванино - Холмск в целях обеспечения бесперебойного транспортного обеспечения Сахалина. Контрактная стоимость каждого судна составила 4,936 млрд рублей. Сдача судов должна была быть произведена в течении трех лет (то есть к концу 2019 года), но, как обычно, сроки сильно "ушли" вправо.

Церемония закладки по данному контракту двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов для паромной линии Ванино - Холмск с заводскими номерами 300 и 301 состоялась на АСЗ 29 июня 2017 года, позднее паромам были присвоены названия "Александр Деев" и "Василий Ощепков". Головной паром "Александр Деев" (заводской номер 300) был спущен на воду 1 августа 2019 года, и с 26 сентября по 13 октября 2020 года был отбуксирован из Комсомольска-на-Амуре на на достроечную базу АСЗ во Владивосток. Заводские ходовые испытания "Александра Деева" были начаты 29 июня 2022 года.

Второй паром "Василий Ощепков" (заводской номер 301) был спущен 30 октября 2020 года и в сентябре 2021 года отбуксирован из Комсомольска-на-Амуре на на достроечную базу АСЗ во Владивосток, сдача парома сейчас планируется в 2023 году.

Паромы строятся по проекту CNF11CPD/00300 разработки ООО "Морское Инженерное Бюро" (Одесса), выступающим проектантом практически всех паромных и пассажирских судов, строящихся сейчас в России. Формальным поставщиком проекта выступает российское представительство этого бюро - ЗАО "Морское Инженерное Бюро-дизайн-СПб" (Санкт-Петербург).

По данным разработчика паром проекта CNF11CPD/00300предназначен для перевозки на трех грузовых палубах 30 железнодорожных вагонов российского стандарта, 48 грузовых автопоездов, 28 легковых автомобилей и 150 пассажиров. Дедвейт судна составит около 6420 тонн, максимальная длина 131 метр, габаритная ширина 22,6 метра, осадка 7 метров. Максимальная скорость хода 18 узлов. Дальность плавания 1500 морских миль при 12 узлах. Поскольку линия "Ванино - Холмск" имеет ряд особенностей и сложностей при эксплуатации, то при проектировании паромов были заложены решения, направленные на обеспечение безопасного захода в порт Холмск, имеющий особенности в гидрометеорологическом отношении, и на круглогодичную эксплуатацию в порту Ванино за счет наличия высокой ледовой категории ARC5, позволяющей двигаться во льду толщиной 80 см на скорости около 6-8 узлов и во льду толщиной 1 м на скорости около 3 узлов. В отличие от ныне эксплуатируемых паромов типа "Сахалин", новые паромы имеют неограниченный район плавания и соответственно не имеют ограничений по погодным условиям.

История с постройкой двух новых паромов для Сахалина тянется уже довольно длительное время. Строительство двух новых автомобильно-железнодорожных паромов для связи Сахалина с материком было запланировано в принятой еще в 1996 году Федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года", при утверждении переработанной программы в 2013 году была заложена общая стоимость строительства двух судов в 5,544 млрд рублей.

Контракт на проектирование паромов с ЗАО "Морское Инженерное Бюро-дизайн-СПб" был заключен в декабре 2012 года на сумму в 120 млн рублей. Разработанный проект CNF11CPD в октябре 2013 года был одобрен на Экспертном совете Росморречфлота. После ряда тендерных перипетий и отмены двух тендеров заказ на паромы на внеконкурсной основе в декабре 2016 года получил АСЗ (ОСК), при этом с самого начала наблюдателями высказывались сомнения в способности АСЗ выполнить условия контракта в заданный срок и по заявленной контрактной цене.

При общей планируемой стоимости программы строительства двух паромов примерно в 10 млрд рублей, изначально источником ее финансирования должны были стать средства как федерального, так и местного бюджетов. Согласно Постановлению Правительства России от 26 декабря 2016 года № 1487 "О предоставлении бюджетных инвестиций для строительства двух автомобильно-железнодорожных паромов в целях лизинга (аренды) для эксплуатации на линии Ванино - Холмск" из федерального бюджета выделялись инвестиции на сумму 5,544 млрд рублей, соответственно в 2016 году был произведен взнос в уставной капитал ПАО "ГТЛК" в размере 3,6 млрд руб., а в 2017 году - в размере 1,978 млрд руб. Еще 4 млрд рублей изначально должны были быть выделены из бюджета Сахалинской области - соответствующий закон был принят Сахалинской областной думой в начале декабря 2016 года. Однако, в итоге в декабре 2017 года было принято решение о финансировании данной части проекта путем выдачи правительственным Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) льготного кредита ГТЛК на 4,5 млрд рублей.