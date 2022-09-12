В Швеции заявили, что вряд ли смогут предоставить Киеву артиллерийские установки

Глава Минобороны Петер Хультквист заявил, что если страна отправит Archer, то это напрямую может сказаться на обороноспособности Швеции

СТОКГОЛЬМ, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист не уверен, что многоцелевые самоходные артиллерийские установки Archer, о которых просила Украина, будут поставлены Киеву королевством. Об этом он сообщил в четверг в интервью телеканалу SWT.

"На сегодняшний день шведские вооруженные силы располагают всего 24 системами Archer. Это очень незначительное количество. И если мы отправим Archer на Украину, то это напрямую может сказаться на обороноспособности Швеции. Так что это непростое решение", - заявил министр.

Правительство Швеции также сообщило в четверг, что поручило министерству обороны и управлению материального снабжения подготовить предложение о дальнейшем оказании Украине военной поддержки. Анализ возможностей на этот счет должен быть готов к 25 октября.

В конце августа правительство Швеции приняло решение о новом пакете помощи Киеву размером 1 млрд крон (почти $100 млн), половина которого составляет военная поддержка, в том числе артиллерийские боеприпасы.

Парламент Швеции в конце марта поддержал предложение своего финансового комитета одобрить передачу Украине оборудования для разминирования и 5 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов на сумму 205 млн крон ($21,7 млн). Правительство сообщило об отправке на Украину 135 тыс. полевых пайков, 5 тыс. касок, 5 тыс. бронежилетов и 5 тыс. одноразовых гранатометов Pansarskott 86, на это было выделено до 413,5 млн крон ($43,53 млн). Позже кабинет предложил передать противокорабельные ракетные комплексы малой дальности Robot 17, автоматические винтовки, а также еще 5 тыс. противотанковых гранатометов. Кроме того, было выделено 578 млн крон (более $57,8 млн) Центральному банку Украины, 100 млн крон (свыше $10 млн) на гражданскую оборону и 60 млн крон (более $6 млн) в фонд НАТО для поддержки ВСУ.