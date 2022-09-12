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ТАСС

Зампостпреда при ООН: США работают, чтобы поставки оружия Киеву не попали в чужие руки

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Погрузка 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777 из наличия морской пехоты США в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч (Калифорния) для доставки на Украину, 22.04.2022
Погрузка 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777 из наличия морской пехоты США в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч (Калифорния) для доставки на Украину, 22.04.2022.
Источник изображения: Austin Fraley / морская пехота США

По словам Ричарда Миллса, Вашингтон серьезно относится к этому вопросу

ООН, 8 сентября. /ТАСС/. США серьезно относятся к вопросу предотвращения незаконного распространения поставляемого Киеву оружия. Об этом заявил в четверг заместитель американского постпреда при ООН Ричард Миллс, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы также следим за обеспечением того, что любая помощь обороне Украины носит ответственный [характер] и ограничивает непреднамеренные последствия. Мы очень серьезно относимся к своей ответственности по предотвращению перенаправления или незаконного распространения вооружений, - утверждал Миллс. - Мы также работаем с Украиной по обеспечению подотчетности помощи".

По его версии, украинская сторона демонстрирует, что "также серьезно относится к этой ответственности".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны активизировали поставки вооружений Киеву. 

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