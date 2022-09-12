США ввели санкции против иранской компании за "отправку беспилотников" РФ

Кроме того, под санкции подпали три иранские компании, занимающиеся разработкой и производством беспилотников, а также член руководства одной из них

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. США ввели санкции против базирующейся в Иране грузовой авиакомпании, предположительно, причастной к якобы имевшей место доставке беспилотников в РФ. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении американского министерства финансов.

Рестрикции в отношении тегеранской компании Safiran Airport Services были приняты "в связи с участием в отправке иранских беспилотных летательных аппаратов России для ее войны против Украины", говорится в документе. Кроме того, под санкции подпали три иранские компании, занимающиеся разработкой и производством беспилотников, а также член руководства одной из них.

В конце августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросом информацию о поставках иранских беспилотников в РФ.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.