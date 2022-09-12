Нужна ли танку 152-мм пушка

Роль бронетехники уточняется в ходе украинского кризиса

С середины марта 2022 года действия танков в спецоперации на Украине стали принципиально отличаться от танковых боев Великой Отечественной войны, арабо-израильских войн, «Бури в пустыне» и т.д. Прекратились прорывы танковых частей вглубь обороны противника, стали редки одиночные и групповые танковые дуэли. Сейчас танки с обеих сторон в основном используются как средство поддержки пехоты.

В Великую Отечественную поддержка пехоты осуществлялась малыми и средними самоходными артиллерийскими установками (САУ) – советскими СУ-76, СУ-122 и др.; германскими 7,5-см StuG III; 10,5-см Веспе Sd.kfz.124. А также САУ, вооруженными 15-см тяжелым пехотным орудием на различных германских, французских и иных шасси.

Сейчас на Украине русские и украинские САУ ведут огонь в основном с закрытых позиций, большей частью на расстоянии 20 и более километров от цели. Так что танк стал основным средством поддержки пехоты. В городах САУ также ведут огонь с закрытых позиций, а прямой наводкой стреляют только танки.

ОПЫТ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

До 1940 года германские генералы считали главной задачей танков поддержку пехоты. Их 3,7-см и 7,5-см танковые пушки поражали в основном пехоту и орудия противника, а также танки с противопульной броней.

Ситуация изменилась в мае-июне 1940 года, когда немцы впервые столкнулись с французскими танками с противоснарядной броней. Даже легкий танк R35 имел лобовую и башенную броню 45 мм. Средний танк В1 имел бортовую и лобовую броню 60 мм, а литые башни имели кругом 56-мм броню. Немецкие танковые пушки не могли пробить ее.

Тем не менее германский блицкриг удался. Немцы широко использовали против танков 8,8-см зенитные орудия, пикирующие бомбардировщики Ju-87 и т.д. Сыграл роль и моральный дух экипажей: немцы подбили около 10% французских танков, а остальные были брошены или сдались.

По результатам французской кампании немцы в конце 1940 года наладили массовое производство танковых и противотанковых длинноствольных 50-мм пушек. Но в июне 1941 года встреча с советскими танками КВ и Т-34 стала шоком для немцев, и уже осенью 1941 года у них появилась «танкобоязнь». На германские танки стали ставить длинные пушки калибра 7,5 см. А в 1943 года появились «Тигры» с длинными 8,8-см орудиями, а также «Пантеры» с еще более длинными 7,5-см орудиями.

Немецкие противотанковые и танковые пушки калибра 7,5–8,5 см с начальной скоростью бронебойного снаряда 1000 м/с пробивали любое место броневой защиты наших средних и тяжелых танков, за исключением верхней лобовой брони танка ИС-2. Во всех немецких уставах, памятках и указаниях по вопросам обороны сказано: «Всякая оборона должна быть прежде всего противотанковой».

С тех пор и до 2022 года основным назначением танка была борьба с танками противника.

С 1942 года немцы начали проектировать гладкоствольные орудия. Причем их проектирование шло в двух направлениях: для противотанковых пушек с малым давлением в канале ствола и для сверхдальних пушек со сверхбольшим давлением в канале ствола.

8-см противотанковое орудие 8Н63, созданное фирмой «Рейнметалл», можно по праву назвать первой в мире гладкоствольной противотанковой пушкой. Она стреляла оперенными снарядами. Но главной ее изюминкой была система двух камор: высокого и низкого давления.

В 1944–1945 годах в Германии было создано еще несколько противотанковых пушек с двумя каморами – высокого и низкого давления. Так, фирма Круппа создала опытные образцы 10,5-см гладкоствольной пушки PWK.10.H.64. Предельное давление в каморе высокого давления составляло 2100 кг/см2, в каморе низкого давления – 700 кг/см2. Длина ствола составляла 2400 мм, а вес установки – около тонны. Табличная дальность стрельбы 6,5-кг кумулятивным снарядом достигала 1000 м. По нормали снаряд пробивал 200-мм броню.

Немцы даже не планировали установку гладкоствольных пушек на танки, поскольку нарезные длинноствольные 7,5-см и 8,8-см пушки, особенно у «Королевского тигра», успешно поражали все типы советских и союзных танков.

ПУШКИ ДЛЯ ТАНКОВОЙ ДУЭЛИ

Но к 1960 году ситуация изменилась. Я читал несколько отчетов, где говорилось, что советские 100-мм и 122-мм нарезные танковые пушки не могли пробить броню ряда натовских танков. Поэтому возник вопрос об установке в танках гладкоствольных орудий.

В нарезных орудиях с большой начальной скоростью снаряды имеют огромную скорость вращения. В результате чего в кумулятивных снарядах центробежная сила размывает кумулятивную струю, а в подкалиберных возникает явление прецессии, то есть поворот оси вращения снаряда. Прецессия приводит к уменьшению угла встречи снаряда с броней танка и рикошетированию снаряда.

Все эти явления исключаются при переходе к гладкому стволу и оперенным снарядам. Кроме всего прочего, в нарезном орудии около 1,5% энергии порохового заряда тратится на раскрутку снаряда, а у гладкоствольного вся энергия идет на увеличение начальной скорости снаряда.

Первая в мире мощная гладкоствольная противотанковая пушка Т-12 (2А19) «Рапира» была создана в КБ Юргинского машиностроительного завода под руководством В.Я. Афанасьева и Л.В. Корнеева. Еще на стадии проектирования «Рапиры» возникла мысль поставить ее в танк Т-62. Но длина унитарного выстрела «Рапиры» составила 1200 мм, в Т-62 он не умещался.

Тогда решили на базе 100-мм нарезной пушки Д-54 сделать гладкую танковую пушку с длиной выстрела 1100 мм. Выяснилось, что, сохранив все наружные габариты Д-54 и отказавшись от нарезов, можно увеличить калибр пушки со 100 до 115 мм. Дульный тормоз решили убрать. Так появилась первая в мире гладкоствольная танковая пушка У-5ТС.

Появление нового американского танка М-60 и английского танка «Чифтен» произвело большое впечатление на советское руководство. 115-мм пушки У-5ТС и Д-68 были недостаточно эффективны в борьбе с М-60 и «Чифтеном», не говоря уже о 100-мм нарезных пушках Д-10Т2С.

15 июня 1961 года на научно-технический совет Госкомитета по оборонной технике Совета министров СССР была вынесена рекомендация о разработке гладкоствольной пушки с начальной скоростью подкалиберного снаряда 1800 м/с и дальностью прямого выстрела 2100 м. В июле 1961 года рассмотрели проекты мощных пушек ОКБ-9 и выбрали проект 125-мм гладкой пушки Д-81.

С тех пор 125-мм танковые пушки Д-81 прошли несколько модификаций. Минобороны РФ сочло возможным поставлять 125-мм гладкоствольные пушки 2А82–1С на новейший танк Т-14 «Армата».

Допустим, танки «Армата» являются лучшим отечественным образцом для танковых дуэлей. Но эффективность снарядов, предназначенных для поражения иных целей, вызывает много вопросов.

НЕДОСТАТКИ ТАНКОВЫХ ПУШЕК

125-мм осколочно-фугасный снаряд танковых пушек 3ОФ26 при стрельбе по одиночным целям имеет малую эффективность. По некоторым оценкам, вероятность поражения малоразмерной наземной цели (например, установки противотанковых управляемых ракет) не превышает 0,2. Причина низкой эффективности снаряда заключается, с одной стороны, в настильности танковой траектории и, как следствие, в огромном рассеивании точек падения снаряда по дальности (на дистанции 2000 ± 140 м), а с другой – в разлете основной массы осколков в направлении, перпендикулярном траектории.

Слабое действие таких снарядов я видел 4 октября 1993 года при стрельбе по зданию Белого дома в Москве. По версии Минобороны, всего тогда было сделано 12 выстрелов, причем 10 из них – снарядами с осколочно-фугасным действием. По мнению многих очевидцев, данные о количестве выстрелов были занижены. Я не считал выстрелов, но уверен, что их было гораздо больше дюжины.

Результатом стрельбы стал пожар в трех кабинетах, имевших шесть окон по фасаду. Повреждений в стенах не было. Один снаряд попал в квартиру верхнего этажа в доме на Рочдельской улице рядом с Белым домом. От попадания снаряда сгорела квартира, были повреждения стены вокруг окна. И всё!

В связи с низкой эффективностью осколочно-фугасных снарядов в странах НАТО разработано несколько типов кассетных боеприпасов и даже картечи для 120-мм гладкоствольных пушек.

В 2011 году в Израиле создан новый 120-мм снаряд для поражения зданий или бункеров. Наводчик танка перед стрельбой может выбрать режим работы взрывателя. Таким образом, взрыватель M329 может быть запрограммирован так, что снаряд взорвется внутри здания только после проникновения через стену или сдетонирует в воздухе над пехотой, скрытой в траншее. Это делает M329 очень удобным для уничтожения зданий или вражеской пехоты. Снаряд M329 имеет высокую точность, а максимальная дальность стрельбы составляет 5000 м.

Как видим, возможности повышения эффективности 120–125-мм осколочно-фугасных снарядов далеко не исчерпаны. Но не проще ли увеличить калибр пушки?

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ПУШКАМИ

В конце июля 1944 года в районе Выборга по шоссе, прорубленному в скальном грунте, шел советский танк Т-34 с новой 85-мм пушкой. На повороте наводчик увидел финский танк КВ (трофейный). Т-34 выстрелил в упор. Снаряд не пробил броню КВ. Тем не менее финский танк остановился, и из него повыскакивали члены экипажа с обильным кровотечением из ушей и рта.

Эффективная дальность современных подкалиберных снарядов 2–3 км. Предположим, с этой дистанции по танку «Абрамс» выстрелит 152-мм (45 клб) пушка крейсера «Аврора». Риторический вопрос: останется ли оный танк боеспособным? Такой же вопрос можно задать и при попадании 152-мм снаряда САУ «Коалиция».

Идея оснастить танк 152-мм нарезной пушкой возникла сразу после окончания Великой Отечественной. В 1946 году в КБ Пермского завода № 172 началось проектирование152-мм пушек, предназначенных для тяжелых САУ и танков. Технический проект 152-мм танковой пушки М-51 был рассмотрен в ГАУ в июне 1947-го. Баллистика М-51 была взята у 152-мм пушки образца 1935 года (Бр-2). Проектируя пушку М-51, КБ пошло по линии максимальной унификации со 152-мм пушкой М-31, проектируемой для тяжелой САУ.

Однако в августе 1955 года было решено оснастить тяжелые танки «объект 279» и «объект 770» 130-мм нарезной пушкой М-65 (тоже завода № 172).

После долгого перерыва, вызванного субъективными причинами, конструкторы Пермского завода в конце 1980-х годов спроектировали мощную 152-мм гладкоствольную пушку ЛП-83. Опытный образец ее был изготовлен в первой половине 1990 года и установлен на танк «объект 292». Этот танк был получен в ходе модернизации штатного танка Т-80БВ, изготовленного в 1986 году на Кировском заводе в Ленинграде.

Штатная башня со 125-мм пушкой 2А46М-1 была снята и заменена новой башней со 152-мм гладкоствольной пушкой ЛП-83. Работы по установке пушки завершились к ноябрю 1990-го. А в следующем году «объект 292» успешно прошел заводские испытания со стрельбой на полигоне Ржевка под Ленинградом.

В ходе стрельб было выявлено значительное превосходство 152-мм пушки по сравнению с основной 125-мм танковой пушкой 2А46. Особенно это касалось увеличения в полтора раза импульса выстрела при примерно равном откате орудия. Что позволяло без существенных доработок устанавливать пушку на танки Т-80БВ, значительно повысив их огневую мощь.

Но в 1990-е годы из-за недофинансирования «объект 292» так и не прошел всех испытаний. В дальнейшем 152-мм пушка ЛП-83 должна была использоваться на «объекте 477 «Молот». А ее аналог – 152-мм пушка 2А83 – на «объекте 195 «Черный орел».

Кроме того, в СССР и РФ был создан и успешно испытан еще ряд 152-мм гладкоствольных танковых пушек. Но на вооружение ни одна из них не поступила.

Основными аргументами противников 152-мм гладкоствольных пушек является уменьшение боекомплекта в танке, некоторое снижение скорострельности, а главное – отсутствие для них достаточного количества 152-мм снарядов. В то время как на складах 125-мм пушек их меряно-немеряно.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Выход очевиден. Следует ставить в танк 152-мм нарезной ствол 2А65 от гаубицы «Мста» и по возможности сделать его взаимозаменяемым со 125-мм гладкоствольными пушками.

Вес взрывчатого вещества в 125-мм снаряде 3ОФ26 составляет 3,4 кг, а в 152-мм осколочно-фугасном снаряде 3ОФ45 от гаубицы «Мста» – 7,65 кг, то есть в 2,25 раза больше. При этом артиллерийские склады забиты 152-мм осколочно-фугасными снарядами.

Целесообразно увеличить максимальный угол возвышения 152-мм танковых пушек. Заряжание их, естественно, будет раздельно-гильзовое. И тут надо предусмотреть возможность автоматического переключения на подачу уменьшенных зарядов, что обеспечит возможность навесной стрельбы.

Площадь жилой застройки и промзон в Донбассе составляет около половины всей площади региона. Часто один город сливается с другим. Нетрудно догадаться, насколько эффективнее будет стрельба 152-мм осколочными и кассетными снарядами в такой застройке. Еще более эффективно действие 152-мм термобарических снарядов.

Наконец, в боекомплекте всех советских 152-мм гаубиц уже 40 лет находятся ядерные снаряды 3БВ3 мощностью 2,5 килотонн. Последняя стрельба ядерными снарядами в СССР проходила в 1978 году на полигоне Новая Земля. Батарея из шести 152-мм гаубиц-пушек Д-20 вела огонь на дальность 17 км.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.