Украина: военное поражение, крах экономики или дворцовый переворот?

Тяжелая ситуация на фронте и в тылу может привести к смене власти в Киеве

Администрация президента США Джозефа Байдена готовит запрос на выделение Украине в первом квартале 2023 года дополнительной помощи в 11,7 млрд долл. На эту сумму будут выполняться поставки оружия и финансовая поддержка украинской экономики. Белый дом также предложил Конгрессу выделить Незалежной еще пару миллиардов на оплату энергоносителей (при ежемесячной потребности в дотациях на уровне 5 млрд долл. без учета расходов на отопительный сезон).

Давая очередные подачки, Вашингтон поощряет Киев на отказ от переговоров с Москвой и наращивание сопротивления Российской армии, продолжающей специальную военную операцию (СВО) на Украине. Ряд иностранных аналитиков высказывает мнение, что путем всемерной поддержки администрации Владимира Зеленского коллективный Запад рассчитывает на разорение России через обвал экономики под прессом экономических санкций и военных расходов.

Демонстрируя преданность зарубежным спонсорам, Зеленский приказал Вооруженным силам Украины (ВСУ) перейти в контрнаступление на Николаевско-Криворожском направлении. Цель – вернуть под свой контроль обширные территории Херсонской и Николаевской областей. При этом Зеленский сам неоднократно признавал острую нехватку тяжелых вооружений, которую рассчитывал снизить, добившись от западных партнеров увеличения поставок в адрес ВСУ.

Некоторое время армейская верхушка удерживала Верховного главнокомандующего от перехода в наступление, объясняя свою позицию простыми аргументами. А именно: ввиду существенного преимущества Российской армии в авиации и артиллерии ВСУ лучше обороняться на заранее созданных оборонительных линиях.

Однако подобная тактика оправдала себя лишь частично. В очередной раз это стало понятно с потерей в конце августа сильно укрепленного поселка Пески в Донецкой области. Размещенные здесь кадровые части ВСУ и брошенные им на подмогу бригады территориальной обороны понесли тяжелые потери от артиллерийского огня и авиации и под натиском Российской армии оставили занимаемые позиции. Оборона ВСУ очередной раз дала трещину, и стало понятно, что переход всего Донбасса под контроль народных милиций ЛДНР – дело нескольких недель.

В такой ситуации Зеленский решил выбить инициативу из рук противника, бросив в наступление свежие части, подготовленные за несколько месяцев в тыловых районах. Направление главного удара – на Херсон было выбрано с учетом ряда соображений. Среди них возможность получения оперативных разведывательных данных от стран – членов блока НАТО, используя созданное ими в Черном море и прибрежных районах крупное сосредоточение авиационных и наземных средств сбора и анализа информации о российских частях и соединениях, размещенных в Крыму и южных областях Украины.

Анализируя ход событий, британский военный аналитик Роберт Фокс написал в газете Evening Standart, что «херсонское наступление Украины носит скорее символический, чем стратегический характер». Главная цель – не возврат утерянных территорий, а демонстрация упорства в противостоянии с Россией.

Со своей стороны, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками лорд Даннат посоветовал Киеву ввиду тяжелой ситуации на фронте начать мирные переговоры с Москвой. Однако с его мнением не согласился бывший глава МИ-6 Алекс Янгер. Он призвал Запад к «удвоенной поддержке» Киева, с пониманием, что ближайшие месяцы станут решающим моментом и для Украины, и для России. Янгер считает, что военное поражение ВСУ в устье Днепра может стать «неудачей, от которой нынешнему киевскому правительству будет трудно оправиться».

Эксперты добавляют: оправиться будет сложно как в военном, так и экономическим плане. Депутаты Верховной рады (Ярослав Железняк и др.) обнародовали некоторые цифры бюджета страны за август. Поступления в государственную казну составили 93 млрд, а расходы – 252,6 млрд гривен, разница почти 160 млрд.

Минфин страны приводит собственные данные, утверждающие, что половину дохода госбюджета Украины составляют западные гранты. По информации ведомства, в августе 2022 года в госбюджет поступило 204,6 млрд гривен, включая 109,7 млрд в виде помощи иностранных государств, оформленной в виде грантов. Даже при столь весомой поддержке из-за рубежа бюджет страны сводится с месячным дефицитом порядка 4–4,5 млрд долл., что сравнимо с отчислениями на нужды ВСУ за весь прошлый год (5,5 млрд долл.).

По оценке депутатов Верховной рады, из-за боевых действий за первое полугодие казна Украины недополучила порядка 176 млрд гривен. К концу года дефицит госбюджета вырастет до 50 млрд долл.

Согласно сообщению Минфина от 3 сентября, крупнейшими кредиторами Украины среди международных организаций выступают Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития. Общий объем выделенных за 30 лет займов превысил 13 млрд долл. Между тем в конце августа Владимир Зеленский оценил потребную сумму на восстановление страны в 800 млрд долл. Где взять так много и как потом расплачиваться – эти вопросы остаются без ответа.

Наступление ВСУ сопровождается огромными потерями. Сожженная бронемашина Bushmaster австралийской сборки в кубинском парке «Патриот». Фото автора

Отдельными аналитиками высказывается предположение, что целью Зеленского и его западных спонсоров может быть разорение Украины с последующей ее «сдачей» Москве, чтобы та несла непомерные траты на восстановление разрушенного хозяйства. Этим они объясняют упорный отказ Киева от конструктивных переговоров с Кремлем. Принося в жертву Украину, коллективный Запад, однако, рассчитывает на продолжение жесткой конфронтации с Москвой, для чего на освобождающееся место «анти-России» заранее готовится Польша.

Недавно власти этого государства потребовали от Германии сумму в 1320 млрд евро в качестве компенсации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны. Первая причина такого шага – внутренняя: возможность повысить рейтинг правящей партии в глазах избирателей. Вторая причина – желание найти дополнительные средства на осуществление своих замыслов, в том числе по повышению влияния Польши в Европейском союзе. После военного разгрома Украины Польша рассчитывает занять место «главного противника России» и под такой вывеской требовать невозвратного финансирования от остальных стран – членов ЕС.

Политикам в Варшаве приходится торопиться ввиду угрозы ухода Байдена с поста президента США. Америка начинает подготовку к выборам 2024 года. На встрече со своими сторонниками в штате Пенсильвания Дональд Трамп напомнил высказывание Владимира Ленина, что «тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата» (в оригинале это звучало так: «Совершенно неважно, кто и как будет голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это – кто и как будет считать голоса»). Трамп заявил, что эта фраза четко отражает ситуацию в стране. Потерпевший поражение на выборах 2020 года, лидер республиканцев рассчитывает на реванш. Он уверен, что главная угроза интересам США исходит не из России, а от собственных политиков-демократов. Для противостояния им Республиканской партии необходимо вернуть контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в 2022 году.

Если демократы потеряют парламентское большинство, Байдену будет труднее проводить свою проукраинскую политику. В свою очередь, это создаст дополнительные трудности Владимиру Зеленскому. Его поддержка со стороны офицерского корпуса ВСУ слабеет по мере накапливания горечи от слабой поддержки Запада и череды поражений на фронте.

Вместо победного шествия на Херсон переброшенные сюда части и соединения попали под сильный артиллерийский огонь и налеты российской авиации, которая все чаще использует свободнопадающие бомбы калибра 500 кг и более. По самым скромным подсчетам, потери ВСУ на данном направлении за первые дни осени превышают 3 тыс. человек убитыми, до 150 танков и 350 других бронемашин. А продвижение вперед ограничивается взятием считаных населенных пунктов.

В армейских кругах зреет недовольство безрассудными приказами Зеленского. Первым претензии в адрес Верховного главнокомандующего высказал бывший командующий Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос. В беседе с журналистами 2 сентября генерал Кривонос обвинил Киев в потере управления армией и преступном бездействии. Он, в частности, сказал: «Я четко понимаю: то, что мы выстояли в феврале, марте и апреле – это как раз не потому, что власть что-то делала, а потому что народ самоорганизовался и делал, не ожидая никаких команд. И это наше большое достижение, и это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших, – за что они погибли?»

По данным Кривоноса, число потерь военнослужащих ВСУ исчисляется сотнями тысяч. По его мнению, скоро украинские граждане начнут спрашивать с власти: «За что были принесены такие колоссальные жертвы?» Опальный генерал продолжает: «Власть успокаивает нас, рассказывает, что все хорошо. Но почему-то хорошо – а мы уже потеряли 20% нашей территории. И чтобы их освободить, еще не одна сотня тысяч наших граждан погибнут за эту независимость».

Генерал Кривонос говорит, что за «непрофессионализм и бездеятельность» власти украинцам приходится «платить собственной кровью». Он уверен, что семьи, где есть погибшие, будут спрашивать у властей предержащих: почему мой сын или муж погиб, а ты остался живым? «Это страшный вопрос. И когда-то его начнут задавать вживую», – уверен Кривонос.

Время для столь эмоционального – и одновременно продуманного и жесткого – выступления выбрано не случайно. В Закарпатье объявлен траур по погибшим бойцам 128-й горно-штурмовой бригады, а госпитали Николаева и Одессы переполнены ранеными. По сути, популярный в войсках генерал предъявил счет высшему военно-политическому руководству страны. Отдельные обозреватели расценивают это как предвестие дворцового переворота.

Подобное решение предлагал президент России Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности 25 февраля. «Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита, берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», – сказал глава российского государства.

Владимир Карнозов