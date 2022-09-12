Белоруссия представила модернизированную «Печору»

Белорусская компания «ОКБ ТСП» представила модернизированную версию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малого радиуса действия «Печора-2БМ» с ракетой 5В27Д на выставке ADEX 2022 в Азербайджане. Об этом сообщает ТАСС.

«"Печора-2БМ" — совершенно новый комплекс с современными тактико-техническими данными. Компания доставляет модернизационный комплект на место использования ЗРК, где проводит обновление всего комплекса примерно за полгода. Одновременно с модернизацией ведутся работы по обновлению имеющихся у заказчика зенитных управляемых ракет ЗУР 5В27Д. В результате срок эксплуатации ЗРК продлевается до 20-30 лет», — сообщил представитель компании.

Разработчики подчеркивают, что обновленный ЗРК востребован среди стран бывшего СССР и Организации Варшавского договора, поскольку комплекс модернизируют на месте заказчика. В усовершенствованном ЗРК прежними остаются только органы управления. Для простоты обучения расчета конструкторы оставили привычные штурвалы, а не джойстики, которые используют в современных комплексах.

По заявлениям разработчика, около десяти стран, включая государства Каспийского региона, обновили состоящие на вооружении комплексы.

Базовую версию ЗРК малой дальности С-125 «Нева» (экспортное наименование — «Печора») разработали в 1961 году. Модернизированный комплекс может поражать современные и перспективные низколетящие цели. Также ЗРК можно применять для уничтожения наземных и надводных целей. Комплекс позволяет обнаруживать цели на дальности до 70 километров.

Ранее обозреватель The National Interest Чарли Гао рассказал о российских ЗРК «Тор», которые могут противостоять высокоточным управляемым боеприпасам НАТО.