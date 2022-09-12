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Белоруссия представила модернизированную «Печору»

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ЗРК «Печора-2М»
ЗРК «Печора-2М».
Источник изображения: www.belvpo.com

Белорусская компания «ОКБ ТСП» представила модернизированную версию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малого радиуса действия «Печора-2БМ» с ракетой 5В27Д на выставке ADEX 2022 в Азербайджане. Об этом сообщает ТАСС.

«"Печора-2БМ" — совершенно новый комплекс с современными тактико-техническими данными. Компания доставляет модернизационный комплект на место использования ЗРК, где проводит обновление всего комплекса примерно за полгода. Одновременно с модернизацией ведутся работы по обновлению имеющихся у заказчика зенитных управляемых ракет ЗУР 5В27Д. В результате срок эксплуатации ЗРК продлевается до 20-30 лет», — сообщил представитель компании.

Разработчики подчеркивают, что обновленный ЗРК востребован среди стран бывшего СССР и Организации Варшавского договора, поскольку комплекс модернизируют на месте заказчика. В усовершенствованном ЗРК прежними остаются только органы управления. Для простоты обучения расчета конструкторы оставили привычные штурвалы, а не джойстики, которые используют в современных комплексах.

По заявлениям разработчика, около десяти стран, включая государства Каспийского региона, обновили состоящие на вооружении комплексы.

Базовую версию ЗРК малой дальности С-125 «Нева» (экспортное наименование — «Печора») разработали в 1961 году. Модернизированный комплекс может поражать современные и перспективные низколетящие цели. Также ЗРК можно применять для уничтожения наземных и надводных целей. Комплекс позволяет обнаруживать цели на дальности до 70 километров.

Ранее обозреватель The National Interest Чарли Гао рассказал о российских ЗРК «Тор», которые могут противостоять высокоточным управляемым боеприпасам НАТО.

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Страны
Азербайджан
Белоруссия
Польша
Россия
Продукция
С-125
Проекты
NATO
Тор ЗРК
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1 комментарий
№1
12.09.2022 18:53
Вероятнее  всего  белоруссы  предлагают  вариант модернизации для  голодранцев. Модернизация  на  месте у  заказчика и не  надо ничего и никуда  вести, на  логистике  экономим. Так  как я в советское  время  служил в техническом  дивизионе  этого комплекса, то хорошо представляю  его  возможности. Увы, обстреливаем  только  одну  цель, но двумя  ракетами. Когда то это было норма, а  сейчас... ну  скажем  никак... Все  стало более  мобильным, но  время   развертывания и свертывания  комплекса  запредельные. Комплекс  был  стационарным, можно  сказать  и  был в составе ПВО  страны и потому  разворачивался  долго. В этом  разрезе  успех, но  по современным  меркам  ужасно... Короче, все   можно только  ценой объяснить. Когда-то в 70-е  это было  очень даже  хорошо, хотя и не  лучшее в  мире, а  сегодня, только  для очень бедных и кто вообще  никак  не  может ничего купить
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