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Российские учёные создали уникальный нанокомпозитный бумагоподобный материал

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СПбГУПТД
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД).
Источник изображения: ixbt.com

для космоса, атомных станций и производства полупроводников

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали нанокомпозитный материал из стеклянных и базальтовых нановолокон, не имеющий аналогов. Материал похож на бумагу, но обладает целым набором свойств: прочен, устойчив к агрессивной среде, излучению, является диэлектриком, звукоизолятором и хорошо впитывает и фильтрует жидкости.

Этот бумагоподобный материал создается по традиционной технологии бумажного производства. Однако, в отличие от целлюлозных волокон, минеральные волокна не скрепляются между собой в массе. Поэтому нам пришлось решать эту задачу, подбирая специальные связующие вещества с аналогичными свойствами. И нам это удалось сделать, — рассказал автор разработки, профессор кафедры технологии бумаги и картона СПбГУПТД Владимир Дубовой.

Производство такого наноматериала в России для нужд атомной, оборонной, авиакосмической, химической фармацевтической и радиоэлектронной промышленности позволит вытеснить с российского рынка дорогостоящие импортные материалы с похожими свойствами. К разработке уже проявила интерес госкорпорация «Росатом»: новый материал потребуется при строительстве атомных станций.

Свой нанокомпозитный материал учёные СПбГУПТД протестировали при создании «чистых комнат» для производства полупроводников, лекарственных и биопрепаратов, другой высокотехнологичной продукции. Результат продемонстрировал его высокую эффективность.

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Росатом
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