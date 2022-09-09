Как армия России может обмануть высокоточные снаряды Excalibur

США поставляют Украине высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur, о чем стало известно из отчетов Пентагона. Начиная с весны ВСУ получили около тысячи таких снарядов. Предположительно, именно с их помощью американские гаубицы били по Антоновскому мосту в Херсоне. Как российская армия может нейтрализовать удары «экскалибуров» и какие у нас есть аналоги для такой же высокоточной стрельбы по американским артбатареям?

Как стало известно в четверг, Вашингтон еще весной начал отправлять на помощь Киеву "свои самые точные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением". Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на только что опубликованный отчет о расходах Пентагона. Из документа следует, что Минобороны США потратит 92 млн долларов из утвержденных Конгрессом дополнительных средств "на закупку боеприпасов M982 Excalibur, переданных Украине". Поскольку один снаряд стоит 112 тыс. долларов США, ВСУ получит всего более 800 Excalibur, делает вывод новостное агентство.

Еще в апреле США начали снабжать Украину гаубицами M777 (прозванных на фронте "три топора"), которые в числе других снарядов могут стрелять и Excalibur ("Экскалибур"). Согласно планам, всего украинцы должны получить 126 таких орудий. Кроме того, Австралия пообещала отправить Киеву шесть своих M777, а Канада – четыре, сообщает Oryx.

В июле шведский военный корреспондент Ларс Вильдерэнг предположил, что в арсенале ВСУ уже появились снаряды Excalibur. На такую догадку его навели видеозаписи последствий обстрелов Антоновского моста, ведущего через Днепр в Херсон. Швед обратил внимание на кучность восьми попаданий, сообщает Avia.Pro.

"Тысяча снарядов Excalibur – очень серьезная сила, это означает несколько сотен пораженных целей", – отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Сергей Денисенцев. По его словам, бороться с атакой этих снарядов непросто из-за их системы наведения. "Теоретически можно поставить помехи приемнику системы GPS, но на практике это непросто, плюс сам источник помех будет заметен системам радиоэлектронной разведки противника", – пояснил собеседник. Прямым аналогом американского снаряда он назвал китайский GP155B, также имеющий спутниковое наведение.

Сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин тоже считает, что Excalibur на порядок эффективнее обычного вооружения. "Поэтому они стали бы очень значительным приращением силы для любой армии в любом конфликте, в том числе для ВСУ", – пояснил он газете ВЗГЛЯД. По словам эксперта, сбивать такие снаряды с помощью противоракетной обороны нет смысла – перехват обойдется России очень дорого в буквальном смысле, поскольку противоракета дороже, чем сам американский боеприпас.

"Защищать с помощью ПРО от Excalibur следует только какие-то особо ценные объекты.

А в остальных случаях надо вести контрбатарейную борьбу, использовать данные агентурной и космической разведки, чтобы определить расположение самих гаубиц М777", – предлагает Козюлин.

Аналитики также отмечали: работа с подобными гаубицами требует очень высокой квалификации и обучить этому искусству украинцев всего за несколько месяцев Пентагон вряд ли бы успел. Военный репортер "Комсомольской правды" Александр Коц еще в июле сообщал, что расчетами гаубиц М777 командуют сами американские офицеры. "Об этом стало известно после того, как военные ЛНР затрофеили уничтоженное орудие под Лисичанском. Расчет был накрыт в зоне ожидания, где украинские артиллеристы пополняли боезапас. Местные жители рассказали, что гаубицы охраняли около 100 спецназовцев ВСУ. А курировал расчеты чернокожий инструктор. По данным разведки, это гражданин США", – писал Коц в своем Telegram-канале.

Кстати, в прошлом месяце стало известно, что Запад резко снизил объем оружия, передаваемого Украине – такие выводы следуют из инфографики, подготовленной украинским Forbes. По данным журнала, больше всего упали как раз поставки артиллерии: если в апреле ВСУ получили 90 гаубиц M777, то в июле – ноль.

Как предполагают аналитики, такое снижение вызвано двумя обстоятельствами: стоимостью самой гаубицы (а это около 4 млн долларов), а также высоким числом потерь – как известно, гаубицы регулярно уничтожаются российскими силами. Так, в начале сентября Минобороны России сообщило, что в районе Андреевки Херсонской области был уничтожен очередной взвод M777.

Как напоминает Козюлин, бороться с высокоточными снарядами российская армия может за счет средств радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигналы GPS и сбивают корректировку Excalibur. "Трудно сказать, какие именно результаты принесло использование этого высокоточного оружия, ведь многое тут зависит от умелых рук. Возможно, в ВСУ – они не всегда умелые в плане пользования американским вооружением. Но, судя по всему, Запад сейчас обучает их работе и с M777 в целом, и с "экскалибурами" в частности", – подчеркнул аналитик.

"У России есть аналог этого оружия, причем разработка его началась в советское время под прямым контролем ЦК КПСС. ЦК сам курировал программу "Сантиметра" – аналога американского управляемого снаряда Copperhead. Но идея управляемых артиллерийских снарядов родилась именно в США. Российские снаряды наводятся по лазерным отметкам с помощью комплекса целеуказания "Малахит"", – пояснил собеседник.

Действительно, у российских Вооруженных сил есть примерный аналог Excalibur – это корректируемый артиллерийский снаряд "Краснополь", отмечает доктор военных наук Константин Сивков. "Правда, "Краснополь" уступает американскому в дальности стрельбы – 25 км против 40 км, но не хуже в точности поражения цели – с отклонением в два-три метра. Так что мы можем смело сказать: "Кто к нам с Excalibur придет, от аналога Excalibur и погибнет", – заявил он. "Excalibur – это снаряд, стреляющий из ствольной артиллерии больше чем на 40 км, с системой лазерного наведения на конечном участке пути до цели. Это дорогое, но настолько же и серьезное вооружение", – признает Сивков.

По его словам, ни российская, ни какая-либо другая система противовоздушной обороны не в силах перехватить Excalibur. "Впрочем, у нас есть способ борьбы с таким вооружением: наши военные могут без особого труда уничтожать сами пусковые установки – гаубицы M777, из которых и ведется стрельба снарядами типа Excalibur. Что, собственно, наши войска и делают", – напомнил собеседник.

Рафаэль Фахрутдинов