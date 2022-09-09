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Военное обозрение

Норвегия поставит Украине управляемые ракеты Hellfire с наземными пусковыми установками

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Источник изображения: topwar.ru

Норвегия приготовила для Украины новую военную помощь, в которую войдет большая партия управляемых ракет Hellfire с лазерным наведением. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Всего ВСУ получат 160 ракет вместе с пусковыми установками из наличия норвежской армии. Как заявляют в Минобороны Норвегии, данные комплексы закупались для вооружения десантного подразделения Coastal Ranger Commando, выполняющих роль корпуса морской пехоты и береговой артиллерии.

Речь идет скорей всего о легких береговых противокорабельных комплексах RBS-17 шведского производства, которые были разработаны американской корпорацией Rockwell на основе американского ПТРК Hellfire. Для комплекса была создана оригинальная однозарядная переносная наземная пусковая установка, а модернизированная ракета Hellfire получила новую боевую часть разработки Bofors. Система наведения лазерная полуактивная, эффективная дальность стрельбы достигает 10 км. Комплекс можно применять как по морским, так и по наземным целям.

Вместе с ракетами Норвегия передаст приборы ночного видения из арсенала вооруженных сил страны.

Между тем стало известно, что в очередной пакет американской военной помощи вошли: боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, противорадиолокационные ракеты HARM, более 5 тысяч ПТРК, 100 бронеавтомобилей и 36 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 мм. Кроме того, США передадут Украине одну тысячу 155-мм снарядов для дистанционного минирования, гранатометы, стрелковое оружие, медицинские автомобили и приборы ночного видения.

Как ранее заявил глава Пентагона Ллойд Остин, всего Белый дом одобрил выделение Киеву 675 млн долларов.

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Страны
Норвегия
США
Украина
Продукция
AGM-114
HIMARS
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