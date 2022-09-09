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ТАСС

Ректор МГУ предложил разработать совместный спутник России и Ирана

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Виктор Садовничий
Ректор МГУ Виктор Садовничий.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСС

Виктор Садовничий также высказался за активное развитие научно-образовательных связей в области машино-, автомобиле- и самолетостроения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова академик Виктор Садовничий провел встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали, на которой предложил разработать российско-иранский спутник. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.

"В. А. Садовничий предложил активней развивать связи в таких научно-образовательных областях, как космос, машиностроение, автомобилестроение и самолетостроение. Одним из новых совместных проектов могла бы стать работа над совместным спутником России и Ирана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что основной темой встречи стала подготовка к проведению VI Форума ректоров России и Ирана, основные мероприятия которого запланированы на 20-21 октября и должны пройти во Владикавказе на базе Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова.

С 2015 года было проведено пять форумов ректоров вузов России и Ирана, отметили в пресс-службе. "Следствием хорошего взаимодействия на уровне ректоров стало расширение линейки проектов, объединяющих факультеты, кафедры, преподавателей и студентов", - сообщили в вузе.

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Страны
Иран
Россия
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