Космонавты поддержали идею отправить берестяную грамоту на МКС

Это хотят приурочить к 1 160-летию зарождения государственности в России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Космонавты Международной космической станции (МКС) Олег Артемьев, который также является специальным корреспондентом ТАСС на МКС, и Сергей Корсаков поддержали идею новгородских школьников и студентов отправить на МКС берестяную грамоту из Великого Новгорода в честь 1 160-летия зарождения государственности в России, которое отмечается в этом году, передает корреспондент ТАСС.

"Это очень впечатляющая и воодушевляющая идея, так как берестяная грамота - один из самых первых артефактов грамотности, образования и науки на земле. И через тысячу лет она оказывается в космосе, на космической станции, на острие прогресса. Такая нить через века будет очень символична, мы с удовольствием максимально осветим это событие", - сказал Корсаков.

Артемьев добавил, что было бы символично, если бы берестяную грамоту на космодром привезли новгородцы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета образования Новгородской области, с 19 по 23 сентября 10 новгородских школьников посетят космодром Байконур и увидят старт ракеты.

"Новгород - это не только история, это еще и радиоэлектроника, это и университет, который готовит специалистов в том числе для космической промышленности. <...> Продукция новгородских предприятий приборостроения есть и на МКС, и в космической индустрии. Важно, чтобы приборы, которые мы создали, и люди, которые там окажутся, не просто стали частью системы, а частью прорывных научных экспериментов. Давайте вместе с университетом решать эту задачу", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22", который доставит на станцию экипаж МКС-68, запланирован на 21 сентября 2022 года. В состав экспедиции войдут космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который станет третьим специальным корреспондентом ТАСС на МКС, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио.

В ноябре прошлого года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС на орбите стал космонавт Александр Мисуркин, в марте 2022-го его сменил Олег Артемьев. Третьим спецкором ТАСС на МКС станет космонавт Дмитрий Петелин. Они рассказывают о жизни и работе на станции, различных экспериментах и испытаниях, присылают фото и видео с МКС. На данный момент на ресурсах агентства уже выпущено более 300 материалов из космоса с совокупным охватом более 4 млн человек.

ТАСС и Роскосмос развивают сотрудничество на протяжении многих лет, в его рамках был выпущен ряд спецпроектов о космосе, проводятся выставки и другие совместные мероприятия. В августе этого года было подписано соглашение о дистрибуции фото- и видеоконтента Роскосмоса через медиабанк ТАСС.