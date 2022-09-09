Подарок для Путина: канадцы оценили кандидатку на пост главы НАТО

У Христи Фриланд есть шанс стать главой НАТО

Этническая украинка, заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд имеет все шансы на то, чтобы занять пост генсека НАТО, сообщает CBC. Некоторые канадские читатели считают, что ее назначение станет "подарком" и "победой" для Путина.

Мюррей Брюстер (Murray Brewster), Александр Панетта (Alexander Panetta)

Источники в НАТО сообщают, что заместитель премьер-министра находится "в середине списка" сильных кандидатов и может получить эту должность, если захочет.

Это любимая салонная игра в парламентских кругах — предсказывать, какая влиятельная фигура куда пойдет, и почему. Сейчас в центре внимания и предположений оказалась министр финансов Христя Фриланд, так как пошли разговоры о ее возможном назначении на высший пост в НАТО.

Шумиха оказалась достаточно громкой, чтобы один журналист спросил в среду Фриланд об этом напрямую. Случилось это в тот момент, когда министры кабинета из Либеральной партии собрались на совещание, чтобы выработать стратегию на осеннюю сессию парламента.

Заместитель премьера вполне предсказуемо не заглотила наживку и сказала, что у нее уже есть "две важные должности" (вице-премьер и министр финансов).

Как минимум четыре разных источника из Оттавы, Вашингтона и Брюсселя, где расположена штаб-квартира НАТО, говорят, что имя Фриланд обсуждается в международных военных кругах уже несколько месяцев. Ее называют возможной преемницей действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который прежде был премьер-министром Норвегии, а с 2014 года занимает высший пост в Североатлантическом альянсе.

В салонные игры играют и в других столицах.

Первым о спекуляциях на тему нового назначения в своей онлайновой колонке рассказал журналист Пол Уэлс (Paul Wells). Если во внутриполитических кругах разговоры идут о политических последствиях возможной кандидатуры Фриланд, то на международном уровне дискуссия пошла в ином направлении.

"Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы хорошими кандидатами", — сказал в прошлом месяце один высокопоставленный руководитель из НАТО, давая интервью CBC News. (Он попросил CBC News о конфиденциальности, поскольку не уполномочен делать публичные заявления на эту тему.)

"Похоже, есть определенный импульс для того, чтобы женщина стала следующим генеральным секретарем", — заявил этот источник.

Столтенберг должен был завершить свое пребывание в должности в этом месяце, однако руководство НАТО ввиду российской военной операции на Украине продлило его полномочия до 2023 года.

Большинство людей в натовской штаб-квартире повторяют одну и ту же мантру — что альянс семидесятилетнего возраста получит второе дыхание, когда на пост генсека придет женщина со свежим взглядом, и что они с нетерпением ждут человека, обладающего упорством и международными связями.

А еще они весьма уклончиво говорят о шансах Фриланд на получение этой должности, отмечая, что она "в середине списка" женщин, из которых получатся сильные и квалифицированные кандидаты.

"Если канадка станет генеральным секретарем, это надо приветствовать, потому что Канада получит новый заряд энергии как член альянса, — сказал Крис Скалуба (Chris Skaluba) из вашингтонского аналитического центра Атлантический совет. — В европейских и трансатлантических кругах безопасности о ней сложилось в целом положительное мнение. Я думаю, это даст ей хорошие шансы".

Столтенбергу "еще больше года предстоит находиться на своей должности, так что времени для рассмотрения разных имен предостаточно", сказал в прошлом месяце CBC News второй источник.

Поиски замены всерьез начались в первой половине 2020 года, задолго до истечения срока полномочий Столтенберга. Накал страстей достиг максимума летом 2021 года, когда американское издание Politico написало о ходящих по Брюсселю слухах, что среди основных кандидатов на пост главы альянса есть три бывших президента стран-членов НАТО: Колинда Грабар-Китарович из Хорватии, Даля Грибаускайте из Литвы и Керсти Кальюлайд из Эстонии.

Брюссельские источники говорят, что имя Фриланд всплыло прошлой осенью.

Но в среду мы не услышали исчерпывающий ответ на вопрос о том, интересна ли Фриланд эта должность.

Фриланд обладает глубокими знаниями в области восточноевропейской политики и истории, владеет английским, украинским, русским, польским, французским, испанским и итальянским языками, а поэтому ее будут считать ценным приобретением в момент, когда альянс пытается сохранить сплоченность в условиях крупного регионального конфликта. Еще одним серьезным плюсом станет ее знание России и внутренних механизмов Кремля.

Но чтобы она могла закрепиться в качестве кандидата, премьер-министру Джастину Трюдо придется хорошо потрудиться в сфере международной дипломатии (скорее всего, за кулисами) и потратить политический капитал.

"Наверное, неформальный процесс будет важнее", — сказал Скалуба, 15 лет проработавший в Пентагоне офицером по связям с НАТО.

Лоббирование и выкручивание рук имеет место в ведущих натовских столицах, таких как Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин.

Когда придет время официального голосования, сказал Скалуба, "никакой драмы уже не будет".

Комментарии читателей

William T Fowler

Эх, невезуха, еще нескоро от нее избавимся. Я содрогаюсь при мысли о том, как они взбаламутят воду и какой отстой найдут ей на замену в глубоком пруду либеральных талантов.

Roger Williams

Худшего исхода для мира я даже представить себе не могу.

Shep Turner MacGregor

Да уж, назначить внучку нациста Михайло Хомяка на пост генсека НАТО… Альянс сразу станет исключительно легитимным.

Jenna Collins

Забери с собой Трюдо!

Van den Haag

Надеюсь, она не согласится. Фриланд отличный министр.

Rosemary Hughes

Гарвард, Оксфорд, стипендия Родса, владеет пятью языками, редактор G&M, Financial Times, управляющий директор "Рейтер", автор книг по международным отношениям, лауреат литературной премии (Гербера), главный переговорщик по новому Североамериканскому соглашению о свободной торговле и соглашению с ЕС о свободном торговле, работала журналистом в New York Times и писала о кровавых преступлениях Второй мировой войны. Была настолько влиятельной на Украине, что за ней следил КГБ, а ее имя внесли в список невъездных. Она обладает нужными квалификациями.

Jerrod Leblanc

Это ускорит отставку Джастина Трюдо. Хорошо разыграла карты, Христя, хорошо.

Luke Armstrong

Я уверен, канадские финансы словами не описать. Когда она уезжает?

Ей ведь нужна лазейка для бегства, как и Джастину.

Steve Mercer

Ох, не место ей там. Это же военный альянс, а не слащавый клуб обнимашек.

Denis Van Humbeck

Как может получить такую должность человек, изучавший только журналистику.

Richard Fleming

Фриланд на посту главы НАТО — это же дар небес для Путина.

Rod Ellard

Очень способная женщина. Надеюсь, ее назначат.

John Cress

Надеюсь, она уедет. Далеко-далеко.

Chris Lentsch

Это показывает, насколько слаба НАТО. Это победа для Путина.