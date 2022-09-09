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ТАСС

Под Калининградом проходят учения с участием около 500 морских пехотинцев Балтфлота

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Морская пехота позволяет флоту самостоятельно захватывать плацдармы на побережье противника. Фото с сайта www.mil.ru
Морская пехота позволяет флоту самостоятельно захватывать плацдармы на побережье противника. Фото с сайта www.mil.ru.

В учениях задействовано до 30 единиц военной техники

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Около 500 морских пехотинцев гвардейского соединения Балтийского флота задействованы в учениях с боевыми стрельбами, которые проходят на одном из полигонов в Калининградской области, сообщила в четверг пресс-служба флота. Военнослужащие отрабатывают навыки ведения современного боя.

"На специализированном полигоне военнослужащие подразделений морской пехоты Балтийского флота выполняют боевые стрельбы из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что в мероприятии боевой подготовки принимают участие около 500 военнослужащих и задействовано до 30 единиц военной техники.

Отмечается, что в ходе выполнения учебно-боевых задач морские пехотинцы Балтийского флота отрабатывают навыки ведения современного общевойскового боя.

"На полигоне военнослужащие выполняют комплексы боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке, среди которых действия подразделения в обороне, в наступлении и в ходе ведения инженерной разведки местности. Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, поражаются из вооружения бронетранспортеров, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов", - сказали в пресс-службе.

Около половины боевых упражнений в рамках учений проводится в темное время суток. Для ведения прицельного огня в условиях ограниченной видимости применяются ночные прицелы и приборы ночного видения, а также осветительные ракеты. 

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