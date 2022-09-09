ВМС Филиппин приняли на вооружение первые катера класса "Шалдаг" Mk.5

ЦАМТО, 8 сентября. На военно-морской базе "Хосе Андрада" в Маниле 6 сентября состоялась церемония ввода в боевой состав ВМС Филиппин первых двух скоростных ракетных катеров-перехватчиков класса "Шалдаг" Mk.5.

В мероприятии принял участие начальник штаба ВС Филиппин генерал-лейтенант Бартоломе Висенте Бакарро.

Первые катера получили названия (PG-901) "Нестор Асеро" (Nestor Acero) и (PG-802) "Лолинато То-Онг" (Lolinato To-Ong).

Как сообщал ЦАМТО, МНО Филиппин направило в адрес Министерства обороны Израиля и израильских компаний Israel Shipyards и Rafael Advanced Defense Systems уведомления о принятии их предложений по поставке катеров-перехватчиков FAIC-M класса "Шалдаг" Mk.5 в начале января 2021 года. Стоимость контракта с Israel Shipyards на поставку катеров и модернизацию верфи Cavite Naval Shipyard составляет 127,9 млн. долл. (6,161 млрд. филлип. песо), а с Rafael на поставку вооружений и ракетных систем – 79,38 млн. долл. (3,819 млрд. филлип. песо).

Контракт на поставку FAIC-M был подписан 9 февраля 2021 года, а уведомление о начале работ было завизировано министром национальной обороны Делфином Лорензана 27 апреля 2021 года. По заявлению командующего ВМС Филиппин вице-адмирала Джованни Карло Бакордо, в результате переговоров с израильской компанией один дополнительный катер "Шалдаг" в рамках пакетного заказа будет поставлен без какой-либо доплаты.

Rafael Advanced Defense Systems сообщила о заключении контракта стоимостью около 80 млн. долл. на поставку систем вооружения для катеров класса "Шалдаг" Mk.5 ВМС Филиппин 1 сентября 2021 года. Контракт, который должен быть выполнен в течение трех лет, предусматривает поставку систем боевого управления (CMS), ДУМВ "Тайфун" и "Мини-Тайфун", ракет Naval Spike NLOS (Non-Line of-Sight), другого оборудования и услуг. Как сообщалось, четыре катера FAIC-M будут вооружены ракетами NLOS, а остальные – пулеметным вооружением.

Церемония спуска на воду первых двух из девяти заказанных катеров состоялась на предприятии Israel Shipyards в Хайфе (Израиль) 26 июня 2022 года. В августе катера были отправлены на Филиппины.