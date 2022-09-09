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ТАСС

Украина получила беспилотники кипрского производства

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Dusan Petkovic

По информации газеты Phileleftheros, дроны приобретены благотворительным фондом украинского телеведущего Сергея Притулы за €700 тыс.

НИКОСИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) марки Poseidon Кипрского производства доставлены на Украину. Об этом сообщила в четверг греко-кипрская газета Phileleftheros.

Как говорится в сообщении, 26-я артиллерийская бригада и 120-й разведывательный батальон ВСУ получили соответственно БПЛА Poseidon H10 и Poseidon H6 производства кипрской компании Swarmly Ltd. Отмечается, что эти дроны были приобретены благотворительным фондом украинского телеведущего Сергея Притулы за €700 тыс.

Poseidon H10 - это электрический беспилотник средней дальности. Он выполнен в виде планера с высокорасположенным крылом и электродвигателем, винтом постоянной тяги и четырьмя стационарно установленными электродвигателями и винтами вертикального взлета и посадки. Этот дрон можно перевозить на внедорожнике или пикапе и подготовить к работе менее чем за 10 минут. Poseidon H10 подходит для разведывательных операций, он может подниматься на высоту до 4 тыс. м, развивать скорость до 100 км/ч и совершать полеты дальностью до 150 км.

Более крупный беспилотник Poseidon H6 оснащен высокопланом, двухтактным бензиновым двигателем EFI с винтом постоянной тяги, стартером-генератором и четырьмя стационарно установленными электродвигателями и винтами вертикального взлета и посадки. Такая конструкция имеет преимущество с точки зрения безопасности полета, так как двигатель вертикального взлета и посадки используется не только для подъема в воздух, приземления и зависания, но и для спасения БПЛА вместо аварийного парашюта. И если максимальное время полета H10 составляет два часа, то H6 - уже семь часов. При наличии спутниковой связи этот беспилотник способен также совершать полеты дальностью до 850 км.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении на Украине специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи, подчеркнув, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Официальная Никосия неоднократно осуждала это решение и в итоге присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, включая закрытие воздушного пространства для самолетов из РФ. После этого шага Москва включила Кипр в число недружественных стран. 

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