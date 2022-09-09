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ТАСС

Роскосмос опубликовал документы к юбилею миссии на Венеру, впервые изучившей грунт планеты

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Панорамы, переданные спускаемыми аппаратами станций «Венера-9» и «Венера-10» с поверхности Венеры, в варианте обработки Института проблем передачи информации (ИППИ)
Панорамы, переданные спускаемыми аппаратами станций «Венера-9» и «Венера-10» с поверхности Венеры, в варианте обработки Института проблем передачи информации (ИППИ).
Источник изображения: galspace.spb.ru

Среди опубликованных архивных документов представлена выписка из протокола заседания коллегии министерства общего машиностроения, в ходе которого рассматривались перспективы развития космических аппаратов для исследования планет Солнечной системы, в том числе Венеры в 1972 году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал часть рассекреченных документов о подготовке и проведении полета автоматической межпланетной станции "Венера-8", которая совершила посадку на Венере в 1972 году и смогла изучить не только атмосферу планеты, но и ее поверхностной слой. Об этом в четверг сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Полвека назад, 22 июля 1972 года, спускаемый аппарат советской автоматической межпланетной станции "Венера-8", созданной в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), совершил посадку на Венере, передав ученым данные о параметрах атмосферы планеты, уровне освещенности на ее поверхности и характере венерианских пород", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Среди опубликованных архивных документов представлена выписка из протокола заседания коллегии министерства общего машиностроения, в ходе которого рассматривались перспективы развития космических аппаратов для исследования планет Солнечной системы, в том числе Венеры в 1972 году. В выписке сообщается о планах создания перспективных аппаратов.

Также опубликованы материалы дела, подготовленного Федерацией авиационного спорта СССР и представленного в Международную авиационную федерацию для фиксирования установленного мирового рекорда продолжительности активного существования станции "Венера-8" на поверхности Венеры.

Предшественница аппарата - "Венера-7" - совершила первую историю мягкую посадку на поверхность планеты 15 декабря 1970 года и отправила с нее радиосигналы. Ее масса составляла 500 кг. Из-за сложных условий на поверхности Венеры - давления около 100 атмосфер и температуры почти 500 градусов по Цельсию - при входе аппарата в атмосферу у него произошел отказ телеметрического коммутатора. Вследствие этого "Венера-7" смогла передавать только информацию об окружающей температуре. Непосредственно на поверхности планеты станция проработала 20 минут, далее внутренняя аппаратура нагрелась до 500 градусов и перестала работать.

При создании нового аппарата были учтены недостатки предыдущей станции. В опубликованном деле о "Венере-8" говорится, что спускаемый аппарат конструктивно подвергся существенной модификации. На основании данных, полученных "Венерой-7", были снижены расчетные величины разрушающей нагрузки на корпус и значения максимальной температуры окружающей среды.

"Это позволило облегчить конструкцию силового корпуса спускаемого аппарата станции "Венера-8". За счет уменьшения веса конструкции были установлены дополнительные научные приборы и проведены мероприятия по увеличению времени аппаратуры на поверхности планеты", - уточняется в материалах дела.

"Перечень мероприятий по устранению замечаний, выявленных при полете объекта В-70 (станция "Венера-7" - прим. ТАСС), в достаточной мере учитывает выводы и рекомендации аварийных комиссий, а мероприятия реализованы на объекте В-72 ("Венера-8" - прим. ТАСС)", - говорится в заключении экспертной комиссии по аппарату "Венера-8", направленному председателю Межведомственного научно-технического совета по космическим исследованиям при Академии наук СССР М. В. Келдышу.

Согласно заключению экспертной комиссии, технические решения, принятые при разработке объекта В-72 и его систем, правильны, а запланированный объем наземных испытаний по объекту достаточен. "Объект В-72 может быть допущен к летно-конструкторским испытаниям", - подчеркивается в документе.

Запуск станции был произведен 27 марта с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Молния-М". Согласно документам, вес спускаемого аппарата был равен 495 кг. Станция достигла Венеры 22 июля.

"На высоте примерно 55 км раскрылся парашют и со спускаемого аппарата началась передача информации. После 55 минут плавного спуска на парашюте в атмосфере аппарат, имея вертикальную скорость 8,3 м/с, в 12:28:40 по московскому времени выполнил посадку на освещенной стороне Венеры в точке с координатами 10° ю. ш. и 335° в. д.", - говорится на сайте Роскосмоса.

Согласно опубликованным документам, научная аппаратура, установленная на "Венере-8", обеспечивала решение целого ряда задач. В их числе измерение температуры и давления на дневной стороне Венеры; измерение освещенности в атмосфере и у поверхности планеты; определение скорости ветра на различных уровнях в атмосфере; определение содержания аммиака в атмосфере; измерение перегрузок на участке аэродинамического торможения; определение физических характеристик поверхностного слоя и характера поверхностных пород в месте посадки спускаемого аппарата.

После посадки прием информации со спускаемого аппарата продолжался еще в течение 50 минут 11 секунд, таким образом был установлен новый рекорд продолжительности пребывания на поверхности Венеры. "Данные с научных приборов показали, что температура и давление атмосферы у поверхности в месте посадки "Венеры-8" составляли, соответственно, 470±8° С и 90±1,5 атмосферы, а освещенность поверхности при угле Солнца 5,5° - 350±150 люкс. При спуске на высотах около 46 и 33 км в атмосфере было зафиксировано объемное содержание аммиака 0,01-0,1 %, на высотах 50 и 0-11 км - скорость ветра, соответственно, 50-60 и 0-2 м/с", - отмечается в сообщении.

По итогам исследований был сделан вывод, что поверхностный слой Венеры в районе места посадки аппарата достаточно рыхлый с плотностью грунта 1,4 г/см3, а сам грунт напоминал земные гранитные породы. 

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Байконур
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