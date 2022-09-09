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ТАСС

В Германии заявили, что санкции разрушат экономику ФРГ, но не приблизят окончание СВО РФ

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Сара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт.
Источник изображения: barcaffe.ru

Депутат германского Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что разумность энергетической политики правительства ФРГ "вызывает сомнения"

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Экономическая война против России, развязанная властями ФРГ, в долгосрочной перспективе может привести к обрушению экономики республики, но не приблизит окончание специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Такое мнение высказала в четверг депутат германского Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в ходе телевизионной дискуссии, организованной журналом Die Welt.

"Я убеждена в том, что мы не сможем ни на день приблизить окончание [боевых действий] на Украине, если экономика [Германии из-за санкций] разрушится", - заявила она. После начала СВО власти ФРГ "развязали экономическую войну" с Россией, "важнейшим для Германии поставщиком энергоносителей", в результате чего произошел "взрывной рост цены газа", с последствиями которого государство пока не справляется, пояснила Вагенкнехт.

Если ФРГ на длительное время потеряет доступ к необходимым для ее промышленности дешевым поставкам газа, "что как раз и происходит", ее экономику "будет ожидать деиндустриализация", а многие германские предприятия обанкротятся, уверена депутат. Разумность энергетической политики правительства республики "вызывает сомнения", заключила она.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции, включая эмбарго на поставки российских энергоносителей. В результате в том числе данных шагов западные страны столкнулись с серьезными проблемами в области экономики и энергобезопасности. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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