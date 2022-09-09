В Германии заявили, что санкции разрушат экономику ФРГ, но не приблизят окончание СВО РФ

Депутат германского Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что разумность энергетической политики правительства ФРГ "вызывает сомнения"

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Экономическая война против России, развязанная властями ФРГ, в долгосрочной перспективе может привести к обрушению экономики республики, но не приблизит окончание специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Такое мнение высказала в четверг депутат германского Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в ходе телевизионной дискуссии, организованной журналом Die Welt.

"Я убеждена в том, что мы не сможем ни на день приблизить окончание [боевых действий] на Украине, если экономика [Германии из-за санкций] разрушится", - заявила она. После начала СВО власти ФРГ "развязали экономическую войну" с Россией, "важнейшим для Германии поставщиком энергоносителей", в результате чего произошел "взрывной рост цены газа", с последствиями которого государство пока не справляется, пояснила Вагенкнехт.

Если ФРГ на длительное время потеряет доступ к необходимым для ее промышленности дешевым поставкам газа, "что как раз и происходит", ее экономику "будет ожидать деиндустриализация", а многие германские предприятия обанкротятся, уверена депутат. Разумность энергетической политики правительства республики "вызывает сомнения", заключила она.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции, включая эмбарго на поставки российских энергоносителей. В результате в том числе данных шагов западные страны столкнулись с серьезными проблемами в области экономики и энергобезопасности.