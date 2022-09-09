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Военное обозрение

Bloomberg: Программа импортозамещения в индийской оборонной промышленности провалилась

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Источник изображения: topwar.ru

В Индии действуют строгие ограничения на закупки продукции оборонного назначения за рубежом. Они были введены, чтобы создать благоприятные условия для развития отечественного ОПК, но теперь мешают заменить устаревающую военную технику современными образцами.

На эту тему рассуждает американское агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленных индийских чиновников.

ВВС, армия и ВМС Индии более не могу импортировать некоторые крайне важные оружейные системы для замены изнашивающихся

- говорится в материале агентства.

Источники утверждают, что к 2026 году индийским военным не будет хватать вертолетов, а к 2030 году – истребителей, так как срок действия стоящей на вооружении техники истекает. Конечно отечественный ОПК наладил выпуск отличных легких истребителей Tejas, но их производство ограничено лишь восемью единицами в год.

Когда в 2014 году Нарендра Моди занял пост премьер-министра страны, он предпринял колоссальные усилия для развития собственной оборонной промышленности, тем самым создавая рабочие места в Индии и сокращая валютные расходы бюджета на закупку необходимого оружия и военной техники за рубежом.

Но, как часто бывает, благие намерения привели к негативному результату. Отечественный ОПК пока не может в полной мере удовлетворить нужды армии и флота, а на импортные закупки действуют ограничения.

Таким образом, утверждает Bloomberg, можно наблюдать, что программа импортозамещения в индийской оборонной промышленности провалилась.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
Tejas
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