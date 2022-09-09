Войти
ЦАМТО

США продолжат обслуживать РЛС обнаружения воздушных целей ВС Тайваня – DSCA

127
0
0
Флаг Тайваня
Флаг Тайваня.
Источник изображения: Global Look Press/Walid Berrazeg

ЦАМТО, 8 сентября. Госдеп США одобрил потенциальное предоставление Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" услуг по логистической поддержке РЛС обнаружения воздушных целей (SRP), а также поставке сопутствующего оборудования.

Запрос был направлен через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States).

Общая стоимость заказа может составить 665,4 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой программе поддержки РЛС ВС Тайваня 2 сентября.

Представительство TECRO обратилось к руководству США с запросом о предоставлении дополнительной логистической поддержки (CLS) РЛС обнаружения воздушных целей (SRP); управления программой; выполнения минимальных модификаций и модернизаций; поставки запасных частей и агрегатов для ремонта; технической документации; инженерной, технической и логистической поддержки со стороны правительства США и подрядчиков, проведения НИОКР, а также других сопутствующих элементов логистики и поддержки программы.

Продажа, как отмечается, соответствует положениям "Закона об отношениях с Тайванем 1979 года" (Public Law 96-8).

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку поддержит усилия заказчика по модернизации своих вооруженных сил и обеспечению надежного оборонительного потенциала.

В уведомлении отмечается, что предоставление запрошенных услуг поддержки РЛС повысит возможности заказчика по противодействию существующим и перспективным угрозам, обеспечит улучшенную ситуационную осведомленность и своевременное предупреждение об угрозах, критически важных для региональной безопасности. Основным подрядчиком выбрана компания Raytheon Technologies. На текущий момент запросы о реализации компенсационных соглашений в связи с этой программой отсутствуют.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Компании
Raytheon
Похожие новости
09.05.2022
"Арсенал демократии" Америки быстро пустеет из-за Украины
09.12.2020
Пентагон оценил «второй Китай»
13.06.2017
Контракт на модернизацию истребителей F-16 ВВС Национальной гвардии США
18.08.2015
Тайваньский корабельный ЗРК Sea Oryx
22.11.2012
Оман и Индонезия купят противотанковые комплексы Javelin
24.03.2011
Тайвань обнаружил брак в импортных ракетах
24.02.2009
ОАЭ стали первым региональным покупателем ракет AIM-120C-7
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 02:08
  • 31249
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 22:01
  • 1
В рамках проекта "Все для победы" за три месяца удалось собрать более 1,5 млрд рублей
  • 08.09 21:41
  • 142
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 08.09 20:17
  • 1
Российский смертоносный «Маркер» станет носителем до 16 квадрокоптеров-камикадзе
  • 08.09 19:47
  • 5
«Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своем высокотехнологичном оружии»
  • 08.09 18:16
  • 2
ВСУ пошли в наступление под Харьковом после провала под Николаевом
  • 08.09 17:38
  • 1
Эстония готовит диверсионный пояс на границе с Россией
  • 08.09 17:31
  • 1
Путин заявил, что Украина с неясной целью угрожает ядерной безопасности обстрелами ЗАЭС
  • 08.09 17:29
  • 1
На Запорожье не исключили остановку ЗАЭС из-за обстрелов
  • 08.09 17:26
  • 1
Минобороны показало кадры боевой работы «Градов» в зоне спецоперации
  • 08.09 17:04
  • 1
Рябков: РФ готова справляться с вызовами из-за поставок Киеву дальнобойных вооружений
  • 08.09 10:45
  • 1
В России создан беспилотник, способный садиться на надводные суда даже в шторм
  • 08.09 09:41
  • 73
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.09 09:19
  • 1
Чем обернется атака ВСУ в Харьковской области
  • 08.09 09:13
  • 1
Эрдоган заявил, что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине