США продолжат обслуживать РЛС обнаружения воздушных целей ВС Тайваня – DSCA

ЦАМТО, 8 сентября. Госдеп США одобрил потенциальное предоставление Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" услуг по логистической поддержке РЛС обнаружения воздушных целей (SRP), а также поставке сопутствующего оборудования.

Запрос был направлен через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States).

Общая стоимость заказа может составить 665,4 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой программе поддержки РЛС ВС Тайваня 2 сентября.

Представительство TECRO обратилось к руководству США с запросом о предоставлении дополнительной логистической поддержки (CLS) РЛС обнаружения воздушных целей (SRP); управления программой; выполнения минимальных модификаций и модернизаций; поставки запасных частей и агрегатов для ремонта; технической документации; инженерной, технической и логистической поддержки со стороны правительства США и подрядчиков, проведения НИОКР, а также других сопутствующих элементов логистики и поддержки программы.

Продажа, как отмечается, соответствует положениям "Закона об отношениях с Тайванем 1979 года" (Public Law 96-8).

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку поддержит усилия заказчика по модернизации своих вооруженных сил и обеспечению надежного оборонительного потенциала.

В уведомлении отмечается, что предоставление запрошенных услуг поддержки РЛС повысит возможности заказчика по противодействию существующим и перспективным угрозам, обеспечит улучшенную ситуационную осведомленность и своевременное предупреждение об угрозах, критически важных для региональной безопасности. Основным подрядчиком выбрана компания Raytheon Technologies. На текущий момент запросы о реализации компенсационных соглашений в связи с этой программой отсутствуют.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.