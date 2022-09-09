Блинкен: США выделят военную помощь Украине и странам Европы на сумму свыше 2 млрд. долларов

ЦАМТО, 8 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 8 сентября о выделении пакета военной помощи Украине и других европейских стран на сумму свыше 2 млрд. долл., передает "РИА Новости" со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

"Блинкен объявил о новой крупной военной помощи на сумму более 2 млрд. долл. для Украины и других европейских стран", – говорится в сообщении АП.

Как заявил госсекретарь США на встречах с украинскими чиновниками в Киеве, администрация президента США Джо Байдена уведомила конгресс о намерении предоставить долгосрочную военную помощь Украине и "18 ее соседям", в том числе странам НАТО и партнерам по региональной безопасности.

Как передает АП, в Вашингтоне считают, что эти страны якобы "потенциально подвержены риску будущей российской агрессии".

Сообщается, что примерно 1 млрд. долл. в рамках программы оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам пойдет на помощь Украине, оставшаяся половина будет разделена между Албанией, Боснией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией, Косово, Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией.

Как сообщило ранее агентство АП, Блинкен 8 сентября прибыл с необъявленным визитом в Киев.