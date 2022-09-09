Пентагон приостановил приём новых истребителей F-35 из-за найденных в конструкции самолёта китайских материалов

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У Соединенных Штатов возникли очередные проблемы с истребителем пятого поколения F-35. Как оказалось, производители самолета используют в его конструкции материалы, произведенные в Китае, что нарушает американское законодательство.

Пентагон остановил приемку новых истребителей F-35 после того, как возникло подозрение, что в конструкции двигателя самолета используются материалы китайского происхождения. Как сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Министерства обороны США Рассела Гомаре, теперь военное ведомство намерено провести соответствующую проверку.

По имеющейся информации, военные подозревают, что в насосе двигателя производители использовали китайский сплав, который не наносит вреда самолету, но не должен там находиться. Так этот или нет, покажет расследование. Все дело в том, что согласно американскому законодательству, при производстве запрещено использовать несанкционированные материалы и т.д., которые зачастую гораздо дешевле американских.

Расследование, начавшееся в середине августа, показало, что сплав в смазочном насосе двигателя не соответствует законам США о закупках, запрещающим несанкционированные китайские материалы

- говорится в сообщении Пентагона.

В компании Lockheed Martin, являющейся производителем самолетов F-35, перевели все стрелки на компанию Honeywell, которая и поставила данный насос для двигателя самолета. В свою очередь в Honeywell International Inc заверили, что их продукция по-прежнему остается высококачественной и соответствует всем требованиям заказчика.

Отмечается, что это уже не первый инцидент с обнаружением в американской технике изготовленных в Китае деталей, в том числе и микросхем.