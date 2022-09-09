Navantia предлагает правительству Австралии построить дополнительно три эсминца класса "Хобарт"

ЦАМТО, 8 сентября. Испанская компания Navantia предложила правительству Австралии построить еще три эсминца класса "Хобарт" (AWD) ориентировочной стоимостью 6 млрд. австр. долл. (около 4 млрд. евро) с завершением поставок в 2030 году.

Как сообщает Infodefensa.com, предложение сделано на фоне неопределенности по времени на этапе создания прототипа перспективного фрегата класса "Хантер" (на базе проекта британского "Тип-26").

На данный момент Канберра рассматривает решение, позволяющее заполнить пробел в военно-морской технике в условиях роста напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также длительных сроков реализации программы "Хантер", фрегаты по которой, как ожидается, начнут поступать на вооружение не ранее начала следующего десятилетия. С учетом этого Navantia предлагает готовое решение.

Как сообщает The Sydney Morning Herald, председатель правительства Испании Педро Санчес недавно провел в Мадриде встречу с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, на которой представил новое предложение испанской компании.

Местные СМИ с энтузиазмом подхватили такое решение, поскольку строительство кораблей по уже налаженной схеме удешевит их стоимость, а также поддержит потенциал местной оборонной промышленности до получения новых заказов. Для сравнения: стоимость проектирования и постройки девяти фрегатов на базе британского проекта "Тип-26" оценивается 44 млрд. австр. долл. (около 30 млрд. евро).

Предложение испанской Navantia предусматривает несколько различных вариантов, начиная от строительства трех кораблей в Испании и заканчивая их полным производством в Австралии, что, однако, повлечет за собой определенное увеличение бюджета и сроков.

В настоящее время новое лейбористское правительство Австралии осуществляет пересмотр оборонной политики ("Обзор состояния сил обороны", FPR) в соответствии с обязательствами, взятыми перед выборами 21 мая. В этой связи повышается вероятность перераспределения инвестиций. Обзор будет готов в марте 2023 года. Тогда, вероятно, и станет известно, будет ли предложение Navantia одобрено.

Как уже сообщал ЦАМТО, в октябре 2007 года правительство Австралии подписало с ADW Alliance, включающим компании ASC Shipbuilding, Raytheon Australia и Организацию по закупкам вооружения и материально-техническому обеспечению МО Австралии (DMO), контракт стоимостью около 8 млрд. австр. долл. (6,7 млрд. долл. США) на строительство трех эсминцев класса "Хобарт", разработанных на базе проекта эскадренного миноносца F-100 испанской компании Navantia.

Строительство головного эскадренного миноносца AWD, (39) "Хобарт", началось в 2010 году. Корабль вошел в боевой состав австралийского флота 23 сентября 2017 года. Эсминец (41) "Брисбен" был передан ВМС Австралии 27 июля 2018 года и вошел в боевой состав флота в октябре 2018 года. Закладка киля третьего и последнего эскадренного миноносца класса "Хобарт", "Cидней", состоялась 19 ноября 2015 года. 19 мая 2018 года корабль был спущен на воду, а в конце февраля 2020 года – передан ВМС Австралии. В настоящее время портом приписки всех трех эсминцев класса "Хобарт" является военно-морская база "Гарден айленд" (Сидней).

Корабли предназначены для организации противовоздушной обороны морских соединений, расположенных в прибрежных районах мест размещения войск и объектов инфраструктуры, борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника, ведения разведки и наблюдения, а также дальнего эскорта. Новые эсминцы заменили фрегаты класса "Аделаида" ("Оливер Хазард Перри").

Длина эсминца класса "Хобарт" составляет 146,7 м, ширина – 18,6 м, полное водоизмещение – 6350 т. Он оснащен ГЭУ типа CODOG с двумя газовыми турбинами General Electric LM2500 и двумя дизельными двигателями Caterpillar и может развивать максимальную скорость 28 узлов, дальность плавания – 5000 морских миль на скорости 18 узлов.

Корабли оснащаются системой управления оружием "Иджис", РЛС AN/SPY-1D(V) и AN/SPQ-9B. На борту может размещаться вертолет ПЛО MH-60R. После принятия кораблей на вооружение Австралия стала шестым государством, ВМС которой оснащены системой "Иджис", вслед за Японией, Испанией, Норвегией, Республикой Корея и США.

В составе ВМС Австралии эсминец вооружен ВПУ Mk.41 с 48 ЗУР "Стандарт-2" Блок.IIIA (SM-2MR Block IIIA) и SM-2MR Блок. IIIB, а также RIM-162 ESSM (Evolved SeaSparrow Missiles) Блок.1. Кроме того, корабль оборудован двумя четырехконтейнерными ПУ ПКР RGM-84 "Гарпун" Блок.2, 127-мм артиллерийской установкой MK.45 MOD.4, 20-мм ЗАК "Фаланкс" Блок.1B, двумя ДУМВ "Тайфун" с 25-мм автоматическими пушками M242 компании Orbital ATK, двумя двухтрубными торпедными аппаратами с торпедами MU90.