Войти
ЦАМТО

Navantia предлагает правительству Австралии построить дополнительно три эсминца класса "Хобарт"

114
0
0
Головной эскадренный миноносец DDG 39 Hobart ВМС Австралии
Головной эскадренный миноносец DDG 39 Hobart ВМС Австралии.
Источник изображения: ВМС Австралии

ЦАМТО, 8 сентября. Испанская компания Navantia предложила правительству Австралии построить еще три эсминца класса "Хобарт" (AWD) ориентировочной стоимостью 6 млрд. австр. долл. (около 4 млрд. евро) с завершением поставок в 2030 году.

Как сообщает Infodefensa.com, предложение сделано на фоне неопределенности по времени на этапе создания прототипа перспективного фрегата класса "Хантер" (на базе проекта британского "Тип-26").

На данный момент Канберра рассматривает решение, позволяющее заполнить пробел в военно-морской технике в условиях роста напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также длительных сроков реализации программы "Хантер", фрегаты по которой, как ожидается, начнут поступать на вооружение не ранее начала следующего десятилетия. С учетом этого Navantia предлагает готовое решение.

Как сообщает The Sydney Morning Herald, председатель правительства Испании Педро Санчес недавно провел в Мадриде встречу с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, на которой представил новое предложение испанской компании.

Местные СМИ с энтузиазмом подхватили такое решение, поскольку строительство кораблей по уже налаженной схеме удешевит их стоимость, а также поддержит потенциал местной оборонной промышленности до получения новых заказов. Для сравнения: стоимость проектирования и постройки девяти фрегатов на базе британского проекта "Тип-26" оценивается 44 млрд. австр. долл. (около 30 млрд. евро).

Предложение испанской Navantia предусматривает несколько различных вариантов, начиная от строительства трех кораблей в Испании и заканчивая их полным производством в Австралии, что, однако, повлечет за собой определенное увеличение бюджета и сроков.

В настоящее время новое лейбористское правительство Австралии осуществляет пересмотр оборонной политики ("Обзор состояния сил обороны", FPR) в соответствии с обязательствами, взятыми перед выборами 21 мая. В этой связи повышается вероятность перераспределения инвестиций. Обзор будет готов в марте 2023 года. Тогда, вероятно, и станет известно, будет ли предложение Navantia одобрено.

Как уже сообщал ЦАМТО, в октябре 2007 года правительство Австралии подписало с ADW Alliance, включающим компании ASC Shipbuilding, Raytheon Australia и Организацию по закупкам вооружения и материально-техническому обеспечению МО Австралии (DMO), контракт стоимостью около 8 млрд. австр. долл. (6,7 млрд. долл. США) на строительство трех эсминцев класса "Хобарт", разработанных на базе проекта эскадренного миноносца F-100 испанской компании Navantia.

Строительство головного эскадренного миноносца AWD, (39) "Хобарт", началось в 2010 году. Корабль вошел в боевой состав австралийского флота 23 сентября 2017 года. Эсминец (41) "Брисбен" был передан ВМС Австралии 27 июля 2018 года и вошел в боевой состав флота в октябре 2018 года. Закладка киля третьего и последнего эскадренного миноносца класса "Хобарт", "Cидней", состоялась 19 ноября 2015 года. 19 мая 2018 года корабль был спущен на воду, а в конце февраля 2020 года – передан ВМС Австралии. В настоящее время портом приписки всех трех эсминцев класса "Хобарт" является военно-морская база "Гарден айленд" (Сидней).

Корабли предназначены для организации противовоздушной обороны морских соединений, расположенных в прибрежных районах мест размещения войск и объектов инфраструктуры, борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника, ведения разведки и наблюдения, а также дальнего эскорта. Новые эсминцы заменили фрегаты класса "Аделаида" ("Оливер Хазард Перри").

Длина эсминца класса "Хобарт" составляет 146,7 м, ширина – 18,6 м, полное водоизмещение – 6350 т. Он оснащен ГЭУ типа CODOG с двумя газовыми турбинами General Electric LM2500 и двумя дизельными двигателями Caterpillar и может развивать максимальную скорость 28 узлов, дальность плавания – 5000 морских миль на скорости 18 узлов.

Корабли оснащаются системой управления оружием "Иджис", РЛС AN/SPY-1D(V) и AN/SPQ-9B. На борту может размещаться вертолет ПЛО MH-60R. После принятия кораблей на вооружение Австралия стала шестым государством, ВМС которой оснащены системой "Иджис", вслед за Японией, Испанией, Норвегией, Республикой Корея и США.

В составе ВМС Австралии эсминец вооружен ВПУ Mk.41 с 48 ЗУР "Стандарт-2" Блок.IIIA (SM-2MR Block IIIA) и SM-2MR Блок. IIIB, а также RIM-162 ESSM (Evolved SeaSparrow Missiles) Блок.1. Кроме того, корабль оборудован двумя четырехконтейнерными ПУ ПКР RGM-84 "Гарпун" Блок.2, 127-мм артиллерийской установкой MK.45 MOD.4, 20-мм ЗАК "Фаланкс" Блок.1B, двумя ДУМВ "Тайфун" с 25-мм автоматическими пушками M242 компании Orbital ATK, двумя двухтрубными торпедными аппаратами с торпедами MU90.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Испания
Норвегия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
Harpoon ПКР
IMPACT
LM2500
Mark 41
RIM-162 ESSM
SH-60
SM-2
Иджис
Компании
Caterpillar
General Electric
Navantia
Orbital ATK
Raytheon
Проекты
2020-й год
Oliver Hazard Perry
Похожие новости
10.07.2020
«Адмирал Горшков» – под прицелом
21.05.2020
ВМС Австралии приняли на вооружение третий эсминец класса "Хобарт"
03.03.2020
ВМС Австралии передан третий эскадренный миноносец класса "Хобарт"
01.11.2018
ВМС Австралии получили второй эсминец класса "Хобарт"
20.07.2016
Фрегаты НАТО в борьбе за выживание
18.10.2010
ВМС Республики Корея получили второй эскадренный миноносец KDX-3
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 02:08
  • 31249
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 22:01
  • 1
В рамках проекта "Все для победы" за три месяца удалось собрать более 1,5 млрд рублей
  • 08.09 21:41
  • 142
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 08.09 20:17
  • 1
Российский смертоносный «Маркер» станет носителем до 16 квадрокоптеров-камикадзе
  • 08.09 19:47
  • 5
«Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своем высокотехнологичном оружии»
  • 08.09 18:16
  • 2
ВСУ пошли в наступление под Харьковом после провала под Николаевом
  • 08.09 17:38
  • 1
Эстония готовит диверсионный пояс на границе с Россией
  • 08.09 17:31
  • 1
Путин заявил, что Украина с неясной целью угрожает ядерной безопасности обстрелами ЗАЭС
  • 08.09 17:29
  • 1
На Запорожье не исключили остановку ЗАЭС из-за обстрелов
  • 08.09 17:26
  • 1
Минобороны показало кадры боевой работы «Градов» в зоне спецоперации
  • 08.09 17:04
  • 1
Рябков: РФ готова справляться с вызовами из-за поставок Киеву дальнобойных вооружений
  • 08.09 10:45
  • 1
В России создан беспилотник, способный садиться на надводные суда даже в шторм
  • 08.09 09:41
  • 73
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.09 09:19
  • 1
Чем обернется атака ВСУ в Харьковской области
  • 08.09 09:13
  • 1
Эрдоган заявил, что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине