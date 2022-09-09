Байден готов финансировать Киев, пока не изведет всех украинцев

"Пузырь" и его вечная война

Европа не спешит снабжать Украину оружием, чего не скажешь о США, пишет автор статьи TAC. Однако целью Америки должен быть мир, а не бесконечный военный конфликт. Лишь украинцы вправе определять свое будущее, а США должны заботиться о собственных интересах.

Дуг Бэндоу

Президент Джо Байден утвердил очередной крупный пакет расходов на вооружение Украины — на сей раз на сумму почти в три миллиарда долларов. Новые траты он оправдал с привычным пафосом: "Сегодня и впредь мы будем стоять вместе с украинским народом, возвещая, что тьма самодержавия не сравнится с пламенем свободы, которое освещает души свободных людей по всему миру". Ага, и это после подхалимства перед агрессивной и преступной саудовской диктатурой.

Киев действительно требует поддержки. Но какова стратегия администрации? Разжигать конфликт, пока правительства готовы сражаться, а люди — умирать? Украина и так уже разорена. Никому не выгодна ни очередная бесконечная борьба, ни замороженный конфликт.

Администрация Байдена не предприняла никаких усилий, чтобы переложить ответственность за оборону Европы туда, где ей самое место — на самих европейцев. Преуспевающие европейские союзники уже давно увиливают от ответственности за собственную оборону, предпочитая американскую халяву.

Российская спецоперация на Украине, казалось, окончательно выбила континент из привычной самонадеянности. Однако, при всей громкой риторике — особенно со стороны Германии, богатейшей, но и, пожалуй, самой безответственной державы континента — энтузиазм европейских стран насчет увеличения военных расходов угасает. И покуда администрация Байдена направляет повсюду американские войска, другие члены НАТО только рады, что этот банкет оплачивает дядя Сэм.

Несмотря на бурный поток обещаний поддерживать Киев до самого Второго пришествия, львиную долю военной помощи Украине — как и войска для Европы — поставляет Вашингтон. Что же немцы, англичане и французы? Дел по горло. Вы же знаете, сколько времени у них уходит на управление Евросоюзом (а у Лондона — на борьбу с ним). Ни итальянцы, ни испанцы, ни кто-либо еще к западу от реки Одер не горят желанием поддерживать Украину — не говоря уже о том, чтобы отправлять войска на ее защиту.

В данном случае, однако, Байден может преследовать цель поглубже, вбухивая деньги американских налогоплательщиков в очередной конфликт без конца и края. Вопреки пламенным клятвам Вашингтона о бескорыстной помощи геройским украинцам, администрация Байдена, похоже, намерена воспользоваться Киевом в своей опосредованной войне с Россией. Самим американцам при этом ничего не грозит, а Вашингтон сражается с Москвой в Европе до последнего украинца. Такое чувство, что при нынешней стратегии администрация Байдена готова финансировать конфликт, пока не изведет всех украинских мужчин, — лишь бы ослабить Россию.

Заявления Вашингтона о неизменной поддержке Украины вплоть до карт-бланша Киеву в его военных целях — открытое приглашение к расширенным операциям. Отсюда и разговоры президента Украины Владимира Зеленского о возвращении не только Донбасса, но и Крыма. Что дальше? Марш на Москву, Санкт-Петербург и Владивосток?

Чтобы Украина вернула себе земли, утраченные с февраля, потребуется значительный приток не только западного оружия, но и личного состава, а его, похоже, не хватает. Более того, если Киев будет всерьез угрожать власти Москвы над территорией, которую большинство россиян считает частью своей страны, президент Владимир Путин наверняка пойдет на эскалацию. Он может отдать приказ о всеобщей мобилизации. Или, что еще страшнее, применит химическое или ядерное оружие. Последнее было бы катастрофой для украинцев, но для американских политиков, честно говоря, не так уж плохо — ведь это будет повод дискредитировать Москву.

Непрекращающиеся поставки оружия из США, часть которых, судя по всему, даже не доходит до войск на передовой, а оседает на черном рынке, вынуждают Киев продолжать боевые действия, сколь бы призрачным ни был успех. Администрация дает правительству Зеленского не то, что оно просит, а то, что, как ей кажется, Киев должен просить — на практике этого достаточно, чтобы продолжать стрелять, но без реальных шансов на победу. Опять же выгода налицо: России наносится ущерб без каких-либо жертв среди американцев.

Хотя знакомые все лица из администрации Байдена и вашингтонских аналитических центров уверяют, что Киев в любом тупике неизменно оказывается в выигрышной ситуации и имеет перевес, на практике это совсем не очевидно. Экономика Украины рухнула, миллионы людей бежали из страны, десятки тысяч убиты, без помощи Запада правительство — банкрот, а российские войска заняли примерно пятую часть Украины. Заявления, что такая ситуация выгодна Киеву, кажутся бредом. Проследить точный ход боевых действий трудно, особенно с учетом того, что пресса безоговорочно на стороне Украины, но едва ли Киев обратит вспять продвижение Москвы.

Этим летом Россия медленно, но верно двигалась вперед. Киев, судя по всему, добился определенных успехов благодаря давно обещанному контрнаступлению, но даже ВСУ сообщают о тяжелых потерях, из-за которых Киев мог лишиться наиболее подготовленных войск. Кто же тогда будет освобождать удерживаемые Россией Донбасс и Крым? Если Киев смог добиться в лучшем случае скромных успехов, растратив столько сил, то на что он сможет рассчитывать в дальнейшем? Если продолжающееся наступление провалится, Россия, скорее всего, перейдет в наступление и продолжит медленно, но верно перемалывать противника. Что тогда?

У Вашингтона явно нет стратегии. Вопрос об истощении американских арсеналов официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель (Vedant Patel) проигнорировал и вместо этого заявил: "Важно помнить, что США стоят на стороне народа Украины вот уже 31 год, и мы будем всецело его поддерживать в борьбе за свободу и независимость. Мы убеждены, что сделаем все возможное, чтобы Украина смогла себя защитить и отстоять свой территориальный суверенитет и свою территориальную целостность. И мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Но чего надеется добиться Киев? Или, точнее, что ему позволит сделать Запад, то есть главным образом США? Судя по всему, в апреле украинские и российские участники переговоров предварительно договорились вернуться к прежнему статус-кво, когда Киев был готов принять нейтралитет и отказаться от членства в НАТО. Однако союзники — вскоре после этого Киев посетил британский премьер Борис Джонсон — особого энтузиазма не проявили и, возможно, убедили Зеленского отказаться от сделки.

Если союзники сорвали мирные переговоры, хотя в случае успеха они предотвратили бы массу смертей и разрушений, то что они посулили взамен? Вместо победы США и Европа принесли Украине лишь новые боевые действия и новые жертвы. Что это, результат неэффективной и неадекватной политики или продуманный план, чтобы сохранить конфликт в интересах Вашингтона и Брюсселя, не заботясь о последствиях для украинского народа?

Зима все ближе, и для Европы этот вопрос становится всё острее. Еще в мае Европейский совет по международным отношениям констатировал раскол на континенте на партию "мира" (желающих покончить с конфликтом как можно скорее) и партию "справедливости" (желающих наказать Россию). Совет пояснил, что "дискуссия переключилась с событий на поле боя на вопросы о том, чем конфликт закончится, и то, как он повлияет на жизнь людей, их страны и ЕС вообще". "В этот момент европейцы гораздо четче осознали глобальные экономические и социальные последствия конфликта: высокую инфляцию, а также энергетический и продовольственный кризисы".

Хотя большинство опрошенных согласились, что Украина сама должна решить, как долго она готова воевать, многие хотели бы ускорить окончание конфликта. Они считают, что их правительства уделяют конфликту слишком много внимания по сравнению с внутренними проблемами.

С наступлением зимы и холодов эти настроения обязательно усилятся. Хотя европейские чиновники сделали вид, что удивлены и возмущены тем, что Москва прекратила поставки природного газа, экономические санкции Запада сделали этот шаг неизбежным. Хотя санкции, особенно технологические ограничения, в долгосрочной перспективе нанесут российской экономике огромный ущерб, союзники от них тоже проиграют. А в связи с недавним скачком цен на энергоносители Москва зарабатывает на экспорте больше, чем раньше — тогда как европейцы, наоборот, страдают.

В конечном счете лишь украинцы вправе определять свое будущее. США же должны заботиться о собственных интересах.Опосредованный конфликт с Россией — это глупо и крайне опрометчиво, ведь есть постоянный риск эскалации и расширения. Целью Америки для Украины и Европы должен быть мир, а не бесконечная борьба, при всем искушении использовать Киев для ослабления России.

Помощь Вашингтона уже достигла своей основной цели и позволила Украине отстоять свою независимость. Теперь союзники должны дать понять Киеву, что их поддержка отнюдь не бессрочна. Поддержка Киева со стороны США и Европы должна быть связана с реальными военными целями с упором на стабильное мирное урегулирование.

И ведущую роль в оказании помощи Украине и на переговорах с Россией администрация Байдена должна отвести Брюсселю. Спустя почти восемь десятилетий с момента окончания Второй мировой и три с распада Советского Союза европейцам давно пора взвалить на себя ответственность за собственную оборону. Доколе Вашингтон с ними как с детьми, они и будут как дети.

Американские чиновники привыкли управлять миром. Но их внимания требует сама Америка, и люди, которым они поклялись служить, нуждаются в помощи. Последние два десятилетия Вашингтон провел в бесконечных, бесцельных, ненужных и разрушительных войнах. Ради американцев и украинцев США не должны допустить, чтобы Украина пополнила этот список.

Дуг Бэндоу — старший научный сотрудник Института Катона. Бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана

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[Термин "Пузырь" (the Blob) ввел в обиход бывший советник по вопросам национальной безопасности Бен Родс (Ben Rhodes), описав таким образом воинственно настроенные вашингтонские элиты. Он винил их за срыв внешнеполитического курса бывшего президента США Барака Обамы, – прим. перев.]