ABC News: Строительство новых эсминцев DDG (X) вместо Arleigh Burke может слишком дорого обойтись ВМС США

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В Военно-морских силах США называют эскадренные миноносцы класса Arleigh Burke «рабочими лошадками», учитывая их количество и срок эксплуатации. Первый корабль этого типа был спущен на воду более 30 лет назад, в прошлом году на вооружение поступил 73-й по счету эсминец этого класса. Сейчас в военно-морском ведомстве обсуждают планы строительства судов принципиально нового типа, которые будут оснащены лазерными установками и гиперзвуковыми ракетами. Однако, как пишет ABC News, новый эсминец может обойтись ВМС слишком дорого, и это не единственная проблема, о которой говорят эксперты.

Издание пишет, что в американском военном руководстве очень озадачены растущей угрозой со стороны Китая, который постоянно наращивает группировку своих военно-морских сил. Для сохранения преимущества в отношении потенциального противника ВМС США планируют произвести перевооружение, заменив устаревшие серийные Arleigh Burke на корабли нового типа, получившие условное название DDG (X). В этом году Пентагон уже заключил контракты с двумя заводами ОПК на проектирование нового большого надводного судна.

В то же время, отмечает ABC News, строительство нового военного корабля обойдется очень дорого. Пока точная стоимость разработки и производства перспективного эсминца неизвестна, но по приблизительным оценкам он обойдется как минимум на на треть дороже, чем «А́рли Бёрк». Строительство «рабочих лошадок» обходится приблизительно в 2,2 миллиарда за единицу. Также высказываются опасения, что в процессе строительства DDG (X) его цена может значительно вырасти, как это было ранее с эсминцами класса Zumwalt и авианосцем USS Gerald Ford.

Эксперты предупреждают, что дороговизна проекта по созданию DDG (X) сократит расходы на строительство судов и кораблей других классов. Это в будущем приведет к тому, что общее количество кораблей, состоящих на вооружении американских ВМС, уменьшится. Возникает довольно парадоксальная ситуация с паритетом Китаю, который делает упор на количественное наращивание своих военно-морских сил.

В итоге вы получите надводный флот, который вместо роста будет сокращаться

— предупреждает военный аналитик из Института Хадсона Брайан Кларк.

Ему возражает другой эксперт, аналитик Avascent Мэтт Кэрис, который уверен, что ВМС сделают все возможное, чтобы предотвратить выход расходов из-под контроля и выполнить график создания нового судна. Первый корабль такого класса планируется ввести в эксплуатацию только в середине 2030-х годов.

Кларк называет DDG (X) «Звездой смерти» за стремление разработчиков втиснуть в него максимальное количество новых технологий, а отказ от разработки кораблей другого класса, по мнению эксперта, приведет к тому, что «они (ВМС США) в финансовом отношении складывают все яйца в одну корзину». Командование Военно-морских сил планирует решить проблему переоснащения строительством менее дорогих кораблей-беспилотников, которые «позволят сделать американский флот менее уязвимым для кораблей противника»