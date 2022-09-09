Шумящий патруль: российские корабли защитят системы радиоэлектронной борьбы

Размещенные в контейнерах, они прикроют как боевые единицы флота, так и вспомогательные суда

Для обороны российских боевых и вспомогательных кораблей разрабатывается система радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Новинка будет размещаться в обыкновенных морских, так называемых 40-футовых контейнерах. Благодаря этому систему легко можно будет устанавливать на открытые площадки судов и кораблей. Такие защитные «ящики» должны надежно прикрыть помехами корабли и суда от ракет и беспилотников противника. По словам экспертов, в итоге это решение заметно укрепит защиту прибрежных регионов страны.

Контейнер с сюрпризом

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение о разработке морских модульных мобильных систем РЭБ уже принято. Сейчас идет разработка проекта. Новинка будет устанавливаться в специальные контейнеры. Благодаря этому ее легко можно будет устанавливать на открытые площадки на палубах. Система должна надежно обезопасить морские силы от ударов противокорабельных ракет.

Первыми новую систему радиоэлектронной борьбы получат патрульные корабли проекта 22160 типа «Василий Быков», уточнили источники. В дальнейшем ей должны обзавестись вспомогательные суда российского флота — буксиры, транспорты и другие.

Устанавливать новую защитную систему будут в стандартных 40-футовых морских контейнерах, что позволит легко монтировать ее на палубе самых разных представителей надводных сил российского ВМФ.

Изначально на кораблях проекта 22160 была установлена не очень мощная система РЭБ, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

Патрульный корабль «Василий Быков» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

— Видимо, создали более мощное решение, оперативного или стратегического назначения. Контейнеры позволяют ставить систему на разные корабли, — пояснил эксперт. — При необходимости можно будет наращивать систему радиоэлектронной борьбы корабельных группировок. Они смогут выдвигаться в заданный район и фактически полностью «выключать» его. В первую очередь, они будут подавлять каналы управления беспилотниками, системы связи. Можно будет не загонять машину РЭБ на десантный корабль, а просто поставить контейнер.

Наличие мощных средств радиоэлектронной борьбы очень важно для современного флота, подчеркнул бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Сейчас радиоэлектронная борьба применяется и против беспилотников, и против тактической авиации, и против крылатых ракет, — отметил он. — А патрульные корабли, как можно понять из названия, патрулируют в прибрежной зоне и будут защищать берега именно от ударов с воздуха. Ударам с моря можно противостоять — корабли отслеживаются. А вот удары с воздуха могут быть внезапными. Но если там будут мощные средства радиоэлектронной борьбы, то смогут воевать и с беспилотниками, и с самолетами, и с ракетами. Это очень ценно. Надо испытать такие системы против атак большого количества воздушных целей. Патрульные корабли небольшие, они ходят у своего побережья. Они будут защищать военно-морские базы и другие корабли в прибрежной зоне.

Российские вооруженные силы уже имеют опыт использования средств РЭБ в боевых условиях на Украине, напомнил адмирал.

— Средствами радиоэлектронной борьбы принуждают беспилотник сбросить боезапас или приземлиться, где надо, то есть сорвать его атаку, — объяснил он. — Уже есть такие примеры. Поэтому это ценная вещь, она будет способствовать защите нашего побережья и объектов на море и на суше.

У родных берегов

Патрульные корабли проекта 22160 разработаны в постсоветское время. Головной — «Василий Быков» — был заложен в 2014 году и передан флоту в 2018-м. Кроме него на сегодняшний день в строю находятся «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и «Сергей Котов». Все они приписаны к Черноморскому флоту. В ближайшие годы ожидается завершение строительства кораблей «Виктор Великий» и «Николай Сипягин», заложенных в 2016 и 2018 годах.

В случае начала боевых действий корабли проекта 22160 будут участвовать в операциях по обороне побережья и приморских баз. Их можно использовать для сопровождения корабельных групп и судов, а также при проведении поисково-спасательных и антипиратских операций. Они способны развивать скорость до 25 узлов, в экипаж входит около 80 человек.

Корабль вооружен 76-миллиметровой артиллерийской установкой, гранатометами и пулеметами «Корд». На нем может базироваться вертолет Ка-27ПС. Приспособлен и для использования подводных и воздушных беспилотников. Благодаря этому он идеально подходит для разведки: экипажи могут в реальном времени отслеживать надводную и подводную обстановку в радиусе сотен километров, при этом корабль может не включать собственное радиолокационное оборудование, чтобы избежать обнаружения.

Патрульный корабль «Павел Державин» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Корабли проекта 22160 выполнены по модульной схеме. Это позволяет быстро монтировать на них вооружение и оборудование под конкретную задачу. Гидроакустические станции и другое снаряжение в 40-футовых контейнерах подключают к корабельному энергоснабжению и интегрируют в единую систему управления.

По сути, командование собирает корабль под конкретные цели, как конструктор. Сейчас активно испытывают новые модули — как с вооружением, так и с различным вспомогательным оборудованием. Среди них — зенитные комплексы «Редут» и «Панцирь-М» в морском исполнении, контейнеры с противолодочным оборудованием, модули с крылатыми ракетами. В частности, корабль может нести ракеты «Калибр-НК». Но главная его особенность в том, что он приспособлен для использования подводных и надводных беспилотных аппаратов всех имеющихся типов. Это позволяет вести наблюдение на удалении в сотни километров в разных направлениях.

В начале этого года сообщалось о формировании целых батальонов РЭБ в соединениях Западного военного округа. Они будут защищать войска, социально значимые и промышленные объекты от удара высокоточного оружия. На оснащении батальонов стоят комплексы, способные подавлять системы GPS, связь и навигацию противника.

В течение прошлого десятилетия войска радиоэлектронной борьбы регулярно получали инновационные системы вооружений. Мобильный автоматизированный комплекс «Мурманск-БН» способен подавлять военную радиосвязь в радиусе сотен километров, а при определенных условиях и на большей дистанции. Система может нарушить работу командных пунктов, расположенных в глубоком тылу противника, дезорганизовать управление войсками, нарушить работу морских сил и авиации. Комплекс «Борисоглебск-2» применяется для нарушения связи в тактическом звене. Перспективные системы «Поле-21» способны выключить в радиусе десятков километров все основные зарубежные системы спутниковой навигации.

Роман Крецул