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ЦАМТО

Индонезия не отказывается от закупки российских истребителей, заявил посол Хосе Таварес

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Су-30МК ВВС Индонезии на авиабазе "Султан Хасануддин"
Су-30МК ВВС Индонезии на авиабазе "Султан Хасануддин".
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 8 сентября. Индонезия не отказывается от контракта на закупку у России истребителей Су-35, однако для реализации проекта необходимо время, заявил в интервью "РИА Новости" на полях ВЭФ посол Индонезии в России Хосе Таварес.

"Военно-техническое сотрудничество с Россией продолжается… Что касается вашего вопроса о том, будем ли мы покупать эти истребители у России, – у нас есть соглашение, мы не отменяли его. Мы закупаем военную технику у разных стран и продолжим это делать. Наша военная техника приобретена в разных странах, и для нас очень важна ее оперативная совместимость. Что я имею ввиду: это то, что соглашение сохраняется, его реализация – только вопрос времени", – сказал он.

Ранее представители России заявляли, что готовы поставить Индонезии многоцелевые истребители Су-35 поколения 4++, несмотря на давление со стороны некоторых государств. Как сообщила тогда официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Валерия Решетникова, проект поставки Джакарте 11 Су-35 с самого начала привлекал пристальное внимание мирового сообщества, "неудивительно, что после подписания контракта индонезийская сторона столкнулась с активным давлением со стороны представителей отдельных стран". По ее словам, Джакарте настоятельно "рекомендовали" отказаться от проекта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Продукция
Су-35
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