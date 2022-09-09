Нарышкин заявил, что США продолжат затягивать конфликт на Украине, несмотря на потери ВСУ

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вашингтон продолжит всеми силами затягивать конфликт на территории Украины, несмотря на потери украинской армии и возникающие экономические проблемы Европы. Об этом заявил в четверг председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, выступая на российско-китайском круглом столе в РИО.

"События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов", - сказал он.