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ТАСС

Нарышкин заявил, что США продолжат затягивать конфликт на Украине, несмотря на потери ВСУ

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

События в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вашингтон продолжит всеми силами затягивать конфликт на территории Украины, несмотря на потери украинской армии и возникающие экономические проблемы Европы. Об этом заявил в четверг председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, выступая на российско-китайском круглом столе в РИО.

"События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов", - сказал он. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Нарышкин Сергей
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