В Латвии испугались России и снова ввели всеобщую воинскую обязанность

Правительство Латвии хочет восстановить всеобщую воинскую обязанность

В связи со своими опасениями в отношении России и ее союзников Латвия намерена восстановить всеобщую воинскую обязанность. Правительство этой страны-члена ЕС и НАТО поддержало соответствующее предложение министерства обороны. На министерство возложена обязанность подготовить соответствующий законопроект.

Всеобщая воинская обязанность должна быть введена с 2023 года. Призыву должны будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 27 лет – в первый год на добровольной основе, позднее и в обязательном порядке. Женщины той же возрастной группы могут добровольно пройти 11-месячную военную подготовку. Парламенту еще предстоит одобрить данную инициативу. Между тем латыши от призыва отвыкли: Латвия упразднила всеобщую воинскую обязанность еще в 2007 году, когда она преобразовала свои вооруженные силы в профессиональную армию, поддерживаемую корпусом добровольцев.

Латвия, насчитывающая около двух миллионов жителей и граничащая с Россией и Белоруссией, имеет в настоящее время 7500 профессиональных военных и бойцов национальной гвардии. Кроме того, в стране размещено 1500 военнослужащих НАТО.

"Действующая сейчас военная система Латвии достигла предела своих возможностей, – сказал латвийский министр обороны Артис Пабрикс (Artis Pabriks). – Пока у нас нет оснований предполагать, что Россия изменит свое поведение". По словам министра, всеобщая воинская обязанность будет вводиться постепенно и точно не будет распространяться на женщин. Кроме того, Пабрикс сообщил о планах создания новой военной базы в стране.