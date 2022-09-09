Компания GDELS поставила ВС Австрии 50-ю ББМ "Пандур EVO"

ЦАМТО, 8 сентября. Минобороны Австрии сообщило о передаче ВС страны 50-й бронемашины "Пандур Эволюшн" (Pandur Evolution – EVO) с колесной формулой 6x6.

Церемония состоялась на предприятии компании General Dynamics European Land Systems-Steyr (GDELS-Steyr) в Вене в присутствии министра обороны Австрии Клаудии Таннер.

В рамках мероприятия министр заявила, что в общей сложности заключены контракты на поставку ВС Австрии 100 бронетранспортеров, что позволит гарантировать военнослужащим высокую защиту и мобильность. Кроме того, производство техники обеспечивает создание рабочих мест в Австрии.

Как сообщал ЦАМТО, СВ Австрии в период 1994-1995 гг. приняли на вооружение в общей сложности 71 ББМ "Пандур" производства компании Steyr-Daimler-Puch, впоследствии вошедшей в состав General Dynamics. Техника поставлялась в версии бронетранспортера и санитарной машины.

В декабре 2016 года Министерство обороны Австрии заключило с General Dynamics European Land Systems контракт стоимостью 105 млн. евро на поставку 34 новых боевых бронированных машин "Пандур EVO" с колесной формулой 6x6, поставка которых началась в 2018 году. Все 34 "Пандур EVO" по этому контракту были поставлены ВС Австрии к 2020 году.

В январе 2021 года Министерство обороны Австрии заключило с General Dynamics European Land Systems-Steyr контракт стоимостью 106 млн. евро на поставку еще 30 бронемашин "Пандур EVO". Эти ББМ будут переданы ВС Австрии к 2023 году.

По информации Минобороны Австрии, еще 36 машин должны быть поставлены к 2025 году. Пока нет информации о том, когда был заключен контракт на их поставку.

Общая стоимость 100 ед. "Пандур EVO" составляет около 356 млн. евро. Эта сумма включает логистическую поддержку, запасные части и комплекты инструмента. Всего в проекте "Пандур EVO" участвует более 200 австрийских компаний-поставщиков.

"Pandur EVO" является дальнейшим развитием "Пандур A2". Максимальная боевая масса "Пандур EVO" – 18,6 т. От предыдущей версии EVO отличается более мощным двигателем Cummins ISLe 450 (455 л.с.), позволяющим развивать максимальную скорость 118 км/ч по шоссе, усиленной противоминной защитой, увеличенным внутренним пространством, антиблокировочной тормозной системой, системой защиты от ОМУ, системой кругового обзора, новым дистанционно управляемым модулем вооружения, более надежной электроникой и возможностью крепления навесной брони. Машина обеспечивает перевозку расчета из 11 человек.