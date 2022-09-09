Украинская армия получила первые 20 барражирующих боеприпасов WARMATE

ЦАМТО, 8 сентября. ВСУ получили первые 20 барражирующих боеприпасов (ББ) WARMATE, которые используют армии Польши и других стран-членов НАТО.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 7 сентября вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"ВСУ получили первые 20 ударных ББ WARMATE благодаря сбору monobank. На счету банка mono 64 млн. гривен (1,7 млн. долл.), которые передали на "Армию дронов". За эти деньги закупили 40 ББ WARMATE. Половину из них мы уже передали на фронт", – заявил М.Федоров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что остальные 20 ББ будут доставлены на передовую до конца сентября.

Как напоминает агентство, ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "Армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2470 км.

Справка ЦАМТО:

Система WARMATE является многоцелевой и в зависимости от установленной головной части может применяться для выполнения следующих задач:

- сбор информации и разведка (головка GS9 с видеокамерой);

- ведение разведки и нанесение ударов по живой силе противника (разведывательная головка с осколочной боевой частью);

- ведение разведки и поражение бронированных целей (разведывательная головка с кумулятивной БЧ).

Пуск осуществляется с использованием пневматической пусковой установки. Управление боеприпасом осуществляется одним оператором.

WARMATE может применяться в качестве автономной системы, либо выполнять полет по запрограммированному маршруту. Боеприпас может поставляться в носимой или возимой версии. Конструкция WARMATE предусматривает возможность его установки на транспортном средстве (автомобиле, бронетранспортере), а также интеграцию системы управления станцией и терминала обработки данных с оборудованием платформы. WARMATE позиционируется как альтернатива противотанковым управляемым ракетам, позволяет поражать цели на большей дальности, а также осуществлять барражирование в поисках цели в течение продолжительного времени.

В боевой версии WARMATE является аппаратом одноразового применения, в разведывательной – может применяться многократно. Аппарат оснащен модулями управления, позволяющими автоматизировать большинство этапов полета, включая фазу наведения на цель. Оператор полностью контролирует полет и отвечает за взведение боевой части, выдавая разрешение на поражение цели. Размах крыла WARMATE – 1,4 м, длина – 1,1 м, дальности поражения целей – до 12 км, максимальная продолжительность полета – 50 мин.