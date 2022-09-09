Bloomberg: США тайно передавали Украине управляемые снаряды Excalibur

По данным издания, Пентагон потратит 92 млн долларов из утвержденных Конгрессом средств на "дополнительную закупку снарядов M982 Excalibur, которые были переданы Украине в поддержку международных усилий по противодействию" РФ

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США тайно поставляло Украине артиллерийские снаряды GPS-наведения M982 Excalibur. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы, в которых излагаются планы пополнения запасов вооружений самих Соединенных Штатов.

Пентагон, как пишет агентство, потратит 92 млн долларов из утвержденных Конгрессом средств на "дополнительную закупку снарядов M982 Excalibur, которые были переданы Украине в поддержку международных усилий по противодействию" РФ. Таким образом, в плане пополнения запасов Пентагон впервые признал, что поставлял снаряды Excalibur Киеву. Бюджетный документ, на который ссылается издание, был опубликован в прошлом месяце, и о нем не сообщалось ранее.

Как утверждает агентство, снаряды Excalibur используются в 155-мм гаубицах и позволяют поражать цели противника более точно. Дальность их действия составляет около 40,5 км. Каждый такой снаряд стоит примерно 100 тыс. долларов.

Помимо Excalibur, в документах содержится информация о поставках Киеву обычных 155-мм артиллерийских снарядов, противотанковых ракетных комплексов Javelin и противовоздушных ракет Stinger, РСЗО HIMARS, а также гранатометов МК-19, "высокоточных снайперских винтовок" и оптических прицелов.

Американские военные, отмечает агентство, запрашивают $265 тыс. долларов для пополнения запасов снайперских винтовок и $80 тыс. - для замены прицелов. Не менее $745,5 млн понадобится США на пополнение запасов ракет Stinger, а $471 млн будет израсходован для приобретения 16 установок HIMARS и увеличение производственных мощностей. Кроме того, американские военные планируют потратить $337 млн на пополнение запасов 155-мм снарядов для своей армии и морской пехоты, также средства будут использованы для реализации других статей военных расходов, в том числе $65 млн потребуются на замену переданных Украине "малых, средних и больших десантных кораблей", пишет агентство.