В Белоруссии командно-штабное учение продлится до 14 сентября

Минобороны Белоруссии: командно-штабное учение вооруженных сил продлится до 14 сентября

МИНСК, 8 сен - РИА Новости. В Белоруссии в четверг началось командно-штабное учение вооруженных сил республики, которое продлится до 14 сентября, в качестве наблюдателей приглашены представители военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"(В четверг - ред.) 8 сентября, в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил, под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны началось командно-штабное учение Вооруженных Сил Республики Беларусь. Оно продлится до 14 сентября", - сообщает министерство.

Отмечается, что для демонстрации транспарентности перед международным сообществом и стремления к укреплению региональной безопасности, Белоруссия пригласила для участия в наблюдении за активной фазой учения представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при министерстве обороны республики.

В военном ведомстве пояснили, что учение проводится, чтобы обучить военных непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению. Отработка практических действий будет проходить на полигоне "Брестский", а также на участках местности в Минской и Витебской областях.

Отмечается, что во время учения солдаты отработают на практике следующие ситуации: ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником, восстановление контроля над государственной границей в зонах ответственности объединений, авиационная поддержка войск, обеспечение силовых мер военного положения, борьба с диверсантами и незаконными вооруженными формированиями.