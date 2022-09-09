Войти
РИА Новости

В Белоруссии командно-штабное учение продлится до 14 сентября

124
0
0
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Минобороны Белоруссии: командно-штабное учение вооруженных сил продлится до 14 сентября

МИНСК, 8 сен - РИА Новости. В Белоруссии в четверг началось командно-штабное учение вооруженных сил республики, которое продлится до 14 сентября, в качестве наблюдателей приглашены представители военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"(В четверг - ред.) 8 сентября, в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил, под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны началось командно-штабное учение Вооруженных Сил Республики Беларусь. Оно продлится до 14 сентября", - сообщает министерство.

Отмечается, что для демонстрации транспарентности перед международным сообществом и стремления к укреплению региональной безопасности, Белоруссия пригласила для участия в наблюдении за активной фазой учения представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при министерстве обороны республики.

В военном ведомстве пояснили, что учение проводится, чтобы обучить военных непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению. Отработка практических действий будет проходить на полигоне "Брестский", а также на участках местности в Минской и Витебской областях.

Отмечается, что во время учения солдаты отработают на практике следующие ситуации: ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником, восстановление контроля над государственной границей в зонах ответственности объединений, авиационная поддержка войск, обеспечение силовых мер военного положения, борьба с диверсантами и незаконными вооруженными формированиями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Белоруссия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
01.06.2020
Як-130 усилит подготовку пилотов
26.03.2020
Грядет «Defender Europe - 2021» – Пентагон заявил о достижении текущих целей
18.03.2020
Усилить пропаганду в поддержку «Авангарду»
10.03.2020
Второй этап проверки боеготовности начался в Вооруженных силах Белоруссии
02.03.2020
Учение «Defender Europe – 2020» может быть отменено?
13.11.2014
Оборонные приоритеты Содружества
26.08.2014
Около 20 предприятий Республики Беларусь примут участие в I выставке оборонной промышленности ADEX-2014 в Азербайджане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 02:08
  • 31249
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 22:01
  • 1
В рамках проекта "Все для победы" за три месяца удалось собрать более 1,5 млрд рублей
  • 08.09 21:41
  • 142
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 08.09 20:17
  • 1
Российский смертоносный «Маркер» станет носителем до 16 квадрокоптеров-камикадзе
  • 08.09 19:47
  • 5
«Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своем высокотехнологичном оружии»
  • 08.09 18:16
  • 2
ВСУ пошли в наступление под Харьковом после провала под Николаевом
  • 08.09 17:38
  • 1
Эстония готовит диверсионный пояс на границе с Россией
  • 08.09 17:31
  • 1
Путин заявил, что Украина с неясной целью угрожает ядерной безопасности обстрелами ЗАЭС
  • 08.09 17:29
  • 1
На Запорожье не исключили остановку ЗАЭС из-за обстрелов
  • 08.09 17:26
  • 1
Минобороны показало кадры боевой работы «Градов» в зоне спецоперации
  • 08.09 17:04
  • 1
Рябков: РФ готова справляться с вызовами из-за поставок Киеву дальнобойных вооружений
  • 08.09 10:45
  • 1
В России создан беспилотник, способный садиться на надводные суда даже в шторм
  • 08.09 09:41
  • 73
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.09 09:19
  • 1
Чем обернется атака ВСУ в Харьковской области
  • 08.09 09:13
  • 1
Эрдоган заявил, что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине