Дмитрий Полянский: западные дипломаты «обрадовались» запросу России в Совбезе ООН по Украине

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По словам первого заместителя постпреда России в ООН Дмитрия Полянского, желание России провести заседание Совета Безопасности ООН относительно поставок вооружений на Украину «обрадовало» западных дипломатов в Совбезе ООН. Так российский дипломат в ироничном ключе высказался о реакции Запада на запрос по Украине, комментируя это в своем Telegram-канале.

Полянский отметил, что его западным коллегам в Совбезе пора бы заняться обсуждением реальных проблем, а не выдуманных вопросов вроде российских «фильтрационных лагерей». По лицам западных дипломатов было видно, что они «обрадовались» предложению России о проведении заседания Совбеза ООН для обсуждения поставок на Украину западного оружия, написал Полянский в Telegram-канале.

Напомним, что ранее Россия потребовала проведения сегодня, 8 сентября, заседания Совета Безопасности ООН для рассмотрения проблемы поставок западными странами вооружений на Украину. Об этом сообщал постпред России при ООН Василий Небензя.

По словам постпреда РФ при ООН, вместо того чтобы заниматься дезинформацией вроде обвинений американской коллеги Линды Гринфилд в отношении России о создании «фильтрационных лагерей», необходимо заняться решением реальных проблем. Именно «фильтрационным лагерям», которые Россия якобы создаёт на Украине, и предлагалось посвятить заседание СБ ООН американской стороной. Теперь же будет обсуждаться вопрос оружейных поставок киевскому режиму, которые приводят в том числе к обстрелам Запорожской АЭС.