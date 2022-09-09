Польша собралась закупить технику для создания более двадцати новых батарей ПВО

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В ближайшее время власти Польши собираются подписать еще одну крупную сделку по оборонным закупкам. Об этом сообщает издание Defence24.pl, ссылаясь на неофициальные источники. Речь идет о приобретении техники для формирования 21 новой батареи противовоздушной обороны Pilica. Эти системы в основном производятся ZM Tarnów, в новой версии также будет использоваться ракета CAMM от MBDA.

Постановка на вооружение ПВО Польши новых батарей позволит расширить диапазон действия от 6,5 км до 25 км. Контракт на поставку нового варианта батарей Pilica стоимостью в миллиарды долларов будет подписан в начале сентября. Переговоры по вопросу о заключении договора уже подошли к концу, однако сроки заключения контракта могут несколько увеличиться из-за необходимости соблюдать формальные требования.

Новые батареи ПВО будут обеспечивать эшелонированную противовоздушную оборону от крылатых ракет (в том числе сверхзвуковых), самолетов и вертолетов, а также БПЛА. Контракт рассчитан до 2027 года. К этому времени польские силы ПВО получат 21 новую батарею системы Pilica+. Контракт также предполагает приобретение для нужд ПВО страны надлежащего запаса ракет CAMM (около 700).

Основное предназначение этой системы противовоздушной обороны – действовать совместно с батареями системы Patriot – польскими или развернутыми союзниками Варшавы по Североатлантическому альянсу. В базовую конфигурацию системы ПВО Pilica входят радиолокационная станция, шесть зенитных ракетных комплексов ЗУР-23-2СП с 23-мм пушками и ПЗРК с усовершенствованной системой управления огнем на основе оптоэлектроники, а также компоненты логистики и поддержки.

Как утверждает Defence24, в процессе работы над системой были расширены возможности по управлению огнем средств противовоздушной обороны, включая возможность противостоять сразу нескольким угрозам. Теперь Польша рассчитывает на создание системы VSHORAD/SHORAD, способная эффективно защищать батареи Patriot и одновременно действовать против нескольких угроз.

Как утверждает издание, система ПВО Pilica+ станет еще одним шагом в сторону усиления польской противовоздушной обороны. Сейчас Варшава разворачивает новые подразделения ПВО, вводит в эксплуатацию большое количество новой техники. В 2022 году Польша впервые получит системы ПВО нового поколения с радиусом действия, превышающим 7 километров.