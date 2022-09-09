Войти
Военное обозрение

Польша собралась закупить технику для создания более двадцати новых батарей ПВО

121
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В ближайшее время власти Польши собираются подписать еще одну крупную сделку по оборонным закупкам. Об этом сообщает издание Defence24.pl, ссылаясь на неофициальные источники. Речь идет о приобретении техники для формирования 21 новой батареи противовоздушной обороны Pilica. Эти системы в основном производятся ZM Tarnów, в новой версии также будет использоваться ракета CAMM от MBDA.

Постановка на вооружение ПВО Польши новых батарей позволит расширить диапазон действия от 6,5 км до 25 км. Контракт на поставку нового варианта батарей Pilica стоимостью в миллиарды долларов будет подписан в начале сентября. Переговоры по вопросу о заключении договора уже подошли к концу, однако сроки заключения контракта могут несколько увеличиться из-за необходимости соблюдать формальные требования.

Новые батареи ПВО будут обеспечивать эшелонированную противовоздушную оборону от крылатых ракет (в том числе сверхзвуковых), самолетов и вертолетов, а также БПЛА. Контракт рассчитан до 2027 года. К этому времени польские силы ПВО получат 21 новую батарею системы Pilica+. Контракт также предполагает приобретение для нужд ПВО страны надлежащего запаса ракет CAMM (около 700).

Основное предназначение этой системы противовоздушной обороны – действовать совместно с батареями системы Patriot – польскими или развернутыми союзниками Варшавы по Североатлантическому альянсу. В базовую конфигурацию системы ПВО Pilica входят радиолокационная станция, шесть зенитных ракетных комплексов ЗУР-23-2СП с 23-мм пушками и ПЗРК с усовершенствованной системой управления огнем на основе оптоэлектроники, а также компоненты логистики и поддержки.

Как утверждает Defence24, в процессе работы над системой были расширены возможности по управлению огнем средств противовоздушной обороны, включая возможность противостоять сразу нескольким угрозам. Теперь Польша рассчитывает на создание системы VSHORAD/SHORAD, способная эффективно защищать батареи Patriot и одновременно действовать против нескольких угроз.

Как утверждает издание, система ПВО Pilica+ станет еще одним шагом в сторону усиления польской противовоздушной обороны. Сейчас Варшава разворачивает новые подразделения ПВО, вводит в эксплуатацию большое количество новой техники. В 2022 году Польша впервые получит системы ПВО нового поколения с радиусом действия, превышающим 7 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
БПЛА
Похожие новости
03.12.2021
Европейский рубеж стратегической ПРО Америки
18.09.2019
The National Interest (США): не только F-35: у Польши большие планы по подготовке к войне с Россией
19.09.2016
Польские противоракетные метания
02.10.2014
Польша грозит отказаться от французских ракет
12.02.2014
Меньше, но дороже
16.06.2011
Что ожидает польское ПВО?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 02:08
  • 31249
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 22:01
  • 1
В рамках проекта "Все для победы" за три месяца удалось собрать более 1,5 млрд рублей
  • 08.09 21:41
  • 142
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 08.09 20:17
  • 1
Российский смертоносный «Маркер» станет носителем до 16 квадрокоптеров-камикадзе
  • 08.09 19:47
  • 5
«Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своем высокотехнологичном оружии»
  • 08.09 18:16
  • 2
ВСУ пошли в наступление под Харьковом после провала под Николаевом
  • 08.09 17:38
  • 1
Эстония готовит диверсионный пояс на границе с Россией
  • 08.09 17:31
  • 1
Путин заявил, что Украина с неясной целью угрожает ядерной безопасности обстрелами ЗАЭС
  • 08.09 17:29
  • 1
На Запорожье не исключили остановку ЗАЭС из-за обстрелов
  • 08.09 17:26
  • 1
Минобороны показало кадры боевой работы «Градов» в зоне спецоперации
  • 08.09 17:04
  • 1
Рябков: РФ готова справляться с вызовами из-за поставок Киеву дальнобойных вооружений
  • 08.09 10:45
  • 1
В России создан беспилотник, способный садиться на надводные суда даже в шторм
  • 08.09 09:41
  • 73
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.09 09:19
  • 1
Чем обернется атака ВСУ в Харьковской области
  • 08.09 09:13
  • 1
Эрдоган заявил, что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине