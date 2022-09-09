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Военное обозрение

«Сто ракет на борту»: появление крейсера «Маршал Устинов» в Ла-Манше вызвало обеспокоенность французских репортёров

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Источник изображения: topwar.ru

В начале текущей недели три российских военных корабля появились в проливе Ла-Манш, у берегов Франции. За их проходом внимательно наблюдали французские военно-морские силы. Как пишет La Depeche, речь идет о крейсере «Маршал Устинов», а также эсминце «Вице-адмирал Кулаков» и танкере «Вязьма». Эти корабли пересекли Ла-Манш недалеко от Булонь-сюр-Мер в понедельник, 5 сентября.

За группой российских кораблей следовали военные корабли стран НАТО. Сначала за российскими кораблями наблюдал HMS Richmond, затем эстафету примет HNLMS Rotterdam – как только корабли войдут в зону ответственности Нидерландов. Пока корабли шли вдоль берегов Франции, за ними следили многоцелевой фрегат Bretagne и его бортовой вертолет Caïman ВМС Франции.

Французские репортёры пишут, что российские корабли полгода находились в Средиземном море. Здесь они дислоцировались еще до начала специальной военной операции на Украине. Затем корабли совершили переход через Гибралтарский пролив, проплыли через Атлантический океан и появились у берегов Ирландии. Местный сайт The Journal писал о прохождении российских кораблей 30 августа. Затем российские корабли покинули исключительную экономическую зону Ирландии и направились на юго-запад.

Французские аналитики, обеспокоенные появлением ракетного крейсера «с сотней ракет на борту» в Ла-Манше, считают, что переход кораблей является демонстрацией возможностей Военно-морского флота России Западу на фоне событий на Украине. Но и самим российским военным необходимо оттачивать навыки и возможности во время больших океанских и морских переходов.

СМИ Франции пишут, что крейсер «Маршал Устинов» принадлежит к тому же типу кораблей, что и затонувший в Черном море крейсер «Москва». Он имеет длину более 186 метров и ширину более 20 метров. Корабль ввели в строй в сентябре 1986 года. Он приписан к 43 -й ракетной дивизии Северного флота, порт приписки которой находится в Североморске. С 2017 года крейсер «развернули» в Средиземном море. Его экипаж составляет 500 моряков, а вооружение впечатляет: более 100 ракет и восемь орудий разного калибра.

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