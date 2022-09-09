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Известия.ru

Минобороны показало работу ЗРК «Оса» в Донбассе

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России в четверг, 8 сентября, опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.


Комплекс применяется для разведки воздушной обстановки, оперативного определения координат целей и их эффективного поражения. Он способен поражать и вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Особенно хорошо комплекс зарекомендовал себя по борьбе с БПЛА как промышленного производства, так и кустарного. От получения команды до пуска буквально проходит несколько секунд, и зенитный ракетный расчет успешно выполняет задачу», — рассказал заместитель командира зенитного ракетного полка Никита.

15 июля Минобороны показало, как «Оса-АКМ» ведут разведку воздушной обстановки, определяют координаты целей и уничтожают их. Тогда же командир дивизиона ЗРК рассказал, что украинские беспилотники стали обходить места, где работают российские зенитно-ракетные комплексы, чтобы избежать потерь.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Продукция
Оса-АКМ
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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