Республиканцы считают, что Байден использует пакет помощи Киеву в интересах демократов

Депутаты уверены, что выделение денежных средств Украине будет направлено на повышение популярности правящей партии перед промежуточными выборами в Конгресс США

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Запрос на новый пакет помощи США Украине на $11,7 млрд призван помочь Демократической партии и администрации президента страны Джо Байдена, а не стратегическим интересам Соединенных Штатов, считают представители Республиканской партии. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

По его сведениям, республиканцы полагают, что выделение новых средств Киеву направлено на повышение популярности демократов перед промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре этого года в расчете на то, что часть республиканцев проголосует против данного предложения, что ослабит их позиции в общественном поле. Во избежание шатдауна - приостановки работы правительства - данный пакет помощи должен быть одобрен до 30 сентября.

"Новый запрос президента Байдена - это всего лишь искусственная уловка президента Байдена перед промежуточными выборами, которая нанесет вред нашей стране как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - приводит телеканал слова члена Палаты представителей Конгресса США от штата Аризона республиканца Энди Биггса.

На прошлой неделе пресс-служба Белого дома сообщила, что администрация президента Джо Байдена намерена запросить у Конгресса $11,7 млрд на вооружения и помощь для Украины.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.

Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.