Войти
РИА Новости

Первый радиолокационный спутник морской разведки России прошел госиспытания

116
0
0
Макет космического аппарата "Пион-НКС"
Макет космического аппарата "Пион-НКС".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Первый радиолокационный спутник морской разведки России "Пион-НКС" прошел госиспытания

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первый российский радиолокационный спутник морской разведки "Пион-НКС" прошёл государственные испытания, принят на опытно-боевое дежурство и начал мониторинг иностранной военной деятельности, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Космический аппарат "Пион-НКС" успешно прошёл государственные испытания и принят на опытно-боевое дежурство", - сказал собеседник агентства.

Источник напомнил, что "Пион-НКС" - космический аппарат новой российской глобальной спутниковой морской космической разведки и целеуказания "Лиана", предназначенной для мониторинга Мирового океана, определения дислокации кораблей противника, прежде всего авианосных ударных групп, выдачи точного оперативного целеуказания ударным средствам ВМФ для поражения кораблей.

"Аппарат начал отслеживание зарубежной военной деятельности, в том числе перемещения морских сил", - уточнил источник.

Согласно открытым данным, спутник был запущен в космос в июне 2021 года. Создан Ракетно-космическим центром "Прогресс" (входит в "Роскосмос"), его радиолокационная станция - концерном "Вега" (входит в "Росэлектронику").

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
02.08.2021
В России предложили создать собственную орбитальную станцию
28.05.2021
РФ и Китай презентуют в июне дорожную карту создания лунной станции
25.03.2019
"Рога и копыта" в "Роскосмосе"
15.06.2017
В НПО "Энергомаш" испытали ракетный двигатель, предназначенный для поставки в США
16.08.2016
Сохранить санкции против ВПК России (Forbes, США)
10.02.2015
Роскосмос пересмотрит перспективы пилотируемой космонавтики
28.09.2012
Русские едут на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 02:08
  • 31249
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 22:01
  • 1
В рамках проекта "Все для победы" за три месяца удалось собрать более 1,5 млрд рублей
  • 08.09 21:41
  • 142
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 08.09 20:17
  • 1
Российский смертоносный «Маркер» станет носителем до 16 квадрокоптеров-камикадзе
  • 08.09 19:47
  • 5
«Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своем высокотехнологичном оружии»
  • 08.09 18:16
  • 2
ВСУ пошли в наступление под Харьковом после провала под Николаевом
  • 08.09 17:38
  • 1
Эстония готовит диверсионный пояс на границе с Россией
  • 08.09 17:31
  • 1
Путин заявил, что Украина с неясной целью угрожает ядерной безопасности обстрелами ЗАЭС
  • 08.09 17:29
  • 1
На Запорожье не исключили остановку ЗАЭС из-за обстрелов
  • 08.09 17:26
  • 1
Минобороны показало кадры боевой работы «Градов» в зоне спецоперации
  • 08.09 17:04
  • 1
Рябков: РФ готова справляться с вызовами из-за поставок Киеву дальнобойных вооружений
  • 08.09 10:45
  • 1
В России создан беспилотник, способный садиться на надводные суда даже в шторм
  • 08.09 09:41
  • 73
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.09 09:19
  • 1
Чем обернется атака ВСУ в Харьковской области
  • 08.09 09:13
  • 1
Эрдоган заявил, что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине