Первый радиолокационный спутник морской разведки России прошел госиспытания

Первый радиолокационный спутник морской разведки России "Пион-НКС" прошел госиспытания

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первый российский радиолокационный спутник морской разведки "Пион-НКС" прошёл государственные испытания, принят на опытно-боевое дежурство и начал мониторинг иностранной военной деятельности, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Космический аппарат "Пион-НКС" успешно прошёл государственные испытания и принят на опытно-боевое дежурство", - сказал собеседник агентства.

Источник напомнил, что "Пион-НКС" - космический аппарат новой российской глобальной спутниковой морской космической разведки и целеуказания "Лиана", предназначенной для мониторинга Мирового океана, определения дислокации кораблей противника, прежде всего авианосных ударных групп, выдачи точного оперативного целеуказания ударным средствам ВМФ для поражения кораблей.

"Аппарат начал отслеживание зарубежной военной деятельности, в том числе перемещения морских сил", - уточнил источник.

Согласно открытым данным, спутник был запущен в космос в июне 2021 года. Создан Ракетно-космическим центром "Прогресс" (входит в "Роскосмос"), его радиолокационная станция - концерном "Вега" (входит в "Росэлектронику").