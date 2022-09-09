Ракета Ariane 5 вывела на орбиту спутник связи Eutelsat

Ракета Ariane 5 ECA V188 на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане, 13 мая 2009 года.

Он стал 37-м по счету аппаратом, запущенным Arianespace для Eutelsat

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Ракета Ariane 5 ("Ариан-5"), стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела на орбиту спутник связи Eutelsat ("Ютелсат"). Прямую трансляцию запуска ведет на своем сайте компания Arianespace ("Арианспейс").

Спутник Eutelsat KONNEKT VHTS предназначен для обеспечения интернет-соединения скоростью до 500 Гбит/с в Европе. Также через него будут обеспечиваться мобильные телекоммуникации, в том числе на море и в воздухе.

Масса спутника Eutelsat KONNEKT VHTS составляет 6,4 тонн, расчетный срок службы составляет 15 лет. Нынешний спутник стал 37-м по счету аппаратом, запущенным Arianespace для Eutelsat.

Ранее старт планировалось осуществить 6 сентября. Однако запуск пришлось перенести из-за неблагоприятных погодных условий.