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ТАСС

Ракета Ariane 5 вывела на орбиту спутник связи Eutelsat

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Ракета Ariane 5 ECA V188 на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане, 13 мая 2009 года
Ракета Ariane 5 ECA V188 на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане, 13 мая 2009 года.
Источник изображения: © EPA/STEPHANE CORVAJA/HO

Он стал 37-м по счету аппаратом, запущенным Arianespace для Eutelsat

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Ракета Ariane 5 ("Ариан-5"), стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела на орбиту спутник связи Eutelsat ("Ютелсат"). Прямую трансляцию запуска ведет на своем сайте компания Arianespace ("Арианспейс").

Спутник Eutelsat KONNEKT VHTS предназначен для обеспечения интернет-соединения скоростью до 500 Гбит/с в Европе. Также через него будут обеспечиваться мобильные телекоммуникации, в том числе на море и в воздухе.

Масса спутника Eutelsat KONNEKT VHTS составляет 6,4 тонн, расчетный срок службы составляет 15 лет. Нынешний спутник стал 37-м по счету аппаратом, запущенным Arianespace для Eutelsat.

Ранее старт планировалось осуществить 6 сентября. Однако запуск пришлось перенести из-за неблагоприятных погодных условий. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
Проекты
Ariane РН
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