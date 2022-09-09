Компания Axiom Space создаст по заказу НАСА скафандр для высадки на Луну

Стоимость контракта на разработку скафандров оценивается в $ 228,5 млн

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) выбрало компанию Axiom Space ("Аксиом спейс") для разработки космических скафандров нового поколения, которые будут использоваться при высадке астронавтов на Луну в рамках программы Artemis ("Артемида"). Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы космического ведомства.

"НАСА выбрало Axiom Space для создания системы для хождения по поверхности Луны в рамках третьего этапа миссии Artemis, в ходе которого американцы высадятся на поверхности Луны впервые за более чем 50 лет", - говорится в тексте.

Компании предстоит "разработать новое поколение скафандров Artemis и систему поддержки, а также продемонстрировать их применение на лунной поверхности в ходе третьего этапа миссии". Стоимость контракта оценивается в $ 228,5 млн.

Весной 2019 года НАСА анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет корабля Orion ("Орион") вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) НАСА рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

В августе прошлого года генеральный инспектор НАСА Пол Мартин заявил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной из-за задержек в разработке скафандров. В ноябре глава американского космического ведомства Билл Нельсон сообщил, что Соединенные Штаты планируют обеспечить возвращение своих астронавтов на Луну в 2025 году.