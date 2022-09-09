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ТАСС

Небензя привлек внимание Совбеза ООН к терактам Киева на освобожденных территориях

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

Постпред РФ при ООН считает, что Запад и ООН также игнорируют преследования за сотрудничество с российскими властями, осуществляемые Украиной

ООН, 8 сентября. /ТАСС/. Действия Киева по отношению к жителям освобожденных территорий, в том числе преследование за сотрудничество с российскими властями и теракты в отношении местных властей, остались вне поля зрения западных стран и структур ООН. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

"Извращенные нормы украинского законодательства о так называемом коллаборационизме позволяют привлечь к ответственности даже за получение продуктов питания от российских властей или, например, за решение учителя продолжить преподавать в школе в освобожденном районе. Не хотят ли западные, да и ооновские защитники прав человека обратить внимание на эти так называемые законы военного времени и то, как они применяются киевским режимом?" - отметил он.

"Вне вашего поля зрения остаются теракты украинских диверсантов в отношении представителей местных властей освобожденных территорий, людей, которые обеспечивают жизнедеятельность городов и работу коммунальных служб на благо гражданского населения, - продолжил Небензя. - На днях взорвали автомобиль с руководителем администрации Бердянска Артемом Бардиным. 24 августа убит глава военно-гражданской администрации Михайловка в Запорожской области Иван Сушко. Во время взрыва в машине погибшего была и его дочь, которую он вез в детский сад. Она по счастливой случайности выжила. Именно так, видимо, Киев представляет партизанскую войну, которую нам обещали с самого начала специальной военной операции". 

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