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Вооруженные формирования Украины в ходе продолжающихся боевых действий стали массово терять поставленную зарубежными спонсорами боевую технику.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", во время попыток контрнаступления на южном направлении было поражено значительное количество бывших польских танков Т-72М1. Зафиксированы серьезные потери и среди прибывших из Нидерландов БТР YPR-765.

Теперь дошла очередь и до американских гусеничных ветеранов М113. Так, в социальных сетях появилась первая фотография боевой машины, которая полностью выгорела в результате попадания неустановленного пока противотанкового боеприпаса.

Очевидно, следует ожидать, что коллекция изображений "сто тринадцатых" ВСУ, превращенных в металлолом, скоро пополнится. Ведь нацисты получили их две с половиной сотни. Учитывая сообщения о потерях, число фото других выведенных и строя бронетранспортеров противника, сделанных с близкого расстояния, резко возрастет в ближайшие дни, как это бывало и раньше.

Необходимо отметить, что М113 стали настоящими символами поражения для многих младших партнеров США. Один Южный Вьетнам чего стоит. Там данные машины появились как раз шестьдесят лет назад и использовались все годы до поражения марионеточного режима весной 1975 года. Трофеями стали почти 1400 единиц техники. Не особо помогали эти бэтээры и другим поддерживаемым американцами режимам.

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