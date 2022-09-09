Постпред США при ООН: Вашингтон никогда не признает силового изменения границ Украины

Линда Томас-Гринфилд считает референдумы о вхождении Херсонской, Запорожской и других областей Украины в состав России "созданием видимости законности и общественной поддержки"

ООН, 8 сентября. /ТАСС/. США никогда не признают изменения границ Украины с применением силы. Об этом заявила в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

Американская постпред утверждала, что РФ готовится провести референдумы о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации. "Эти референдумы призваны создать видимость законности и общественной поддержки, чтобы Россия имела возможность аннексировать Херсонскую, Запорожскую и другие области Украины", - отметила Томас-Гринфилд.

"Мы, разумеется, никогда не признаем попыток России силой изменить границы Украины", - заявила постпред США при ООН.

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак ранее заявил, что считает правильным провести голосование о вхождении Донбасса и освобожденных территорий Украины в состав России в День народного единства, 4 ноября. Согласно результатам исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР), опубликованного в среду, большинство опрошенных жителей освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свои регионы в составе России.

Ранее посольство России в Вашингтоне категорически отвергало предложенную американской администрацией трактовку происходящего в рамках российской специальной военной операции на Украине. Как говорилось в заявлении, опубликованном посольством, Россия возвращает "мир на освобожденные территории", а также создает "условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности". В посольстве подчеркивали, что руководство РФ ранее неоднократно заявляло о том, что население этих территорий саомстоятельно примет решение о своем будущем.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.