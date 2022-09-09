На вооружении России может появиться самая дальнобойная РСЗО в Европе

Самая дальнобойная в Европе ракетно-артиллерийская система: китайско-белорусская РСЗО "Полонез" вскоре может быть продана России

Белоруссия может получить от России заказ на ракетные комплексы "Полонез", пишет Military Watch Magazine. Автор отмечает, что такая покупка была бы логичной, однако у нее есть несколько препятствующих факторов.

Эксплуатация ракетной системы залпового огня "Полонез" началась в 2016 году. Эта РСЗО считается самой заметной белорусской разработкой с 1991 года, с конца советской эпохи. После распада СССР больша́я часть оборонного сектора государства по наследству досталась России, а основная часть оставшегося отошла Украине и Белоруссии, причем ВПК последней по-прежнему тесно связан с российским. Тогда как основу белорусского военного производства составляют подсистемы или транспортные средства для российского вооружения, страна разработала и более уникальные системы, как для собственных вооруженных сил, так и на экспорт. РСЗО "Полонез", однако, уникальна тем, что в период укрепления связей между Пекином и Минском во многом полагается на китайские технологии и на уверенное мировое лидерство Китая в области ракетной артиллерии.

Испытания системы завершились в мае 2016 года, после чего, три месяца спустя, она поступила на вооружение армии Белоруссии. Поскольку страна специализируется на колесных тягачах, "Полонез" был смонтирован на шасси МЗКТ-7930 "Астролог" колёсной формулы 8×8 местного производства, которая служит базой для ее подвижной пусковой установки. Каждая из них несет восемь 301-мм китайских ракет А200 с очень большой дальностью стрельбы в 200 километров. Позже, в версии "Полонез-М", эта характеристика была увеличена до 290 километров, что сделало эту РСЗО самой дальнобойной системой, разработанной за пределами Китая и КНДР. В 2021 году источники в белорусском правительстве сообщали, что китайский оригинал будет заменен ракетой собственного производства, которая обеспечит аналогичную дальность, что, возможно, указывает на передачу технологий из Китая.

Несмотря на передовые характеристики "Полонеза", система не была принята на вооружение в значительном количестве: в вооруженные силы Белоруссии поступило всего шесть установок — и все они были развернуты в составе 336-й реактивной артиллерийской бригады. Однако для небольшой ракетной артиллерии страны это число не было совсем уж незначительным. В составе армии страны развернуто всего 42 батареи 300-мм ракетной артиллерии, и на вооружении остальных 36 стоят советские РСЗО 9К58 "Смерч". Еще десять установок были поставлены в Азербайджан в рамках исполнения заключенного в 2018 году контракта. Таким образом, общий объем производства составил всего 16 систем. Ключевым недостатком программы "Полонез" стал очень скромный оборонный бюджет Белоруссии всего в 800 миллионов долларов, причем бо́льшая часть которого была направлена не на закупки, а на операционные расходы. Стоящие на вооружении системы, таким образом, служат символом потенциала оборонного сектора Белоруссии, даже несмотря на то, что их самая мощная особенность — ракеты китайского производства. Кроме того, эти батареи играют важную роль на испытательных полигонах и военных парадах страны.

Остается вероятность того, что заказы на РСЗО "Полонез" могут поступить либо от Белоруссии, либо от самой России. Из-за отсутствия у Москвы доступа к более дальнобойной реактивной артиллерии часто начали возникать спекуляции и предположения, что она может обратиться к северокорейским системам KN-25 с дальностью стрельбы в 400 километров. Важность возможностей реактивной дальнобойной артиллерии становится все более очевидной, поскольку именно артиллерия вышла на первый план в российско-украинском конфликте. Однако, в таком случае, ключевой недостаток "Полонеза" для России состоит в том, что из-за небольших масштабов производства его вряд ли удастся приобрести в достаточных количествах и за короткий срок. Тем не менее, производство Белоруссией собственных ракет для этой РСЗО может стать ключевым фактором, который позволит продать ее России в обход обещания Китая не вооружать ни одну из сторон конфликта. Белорусская армия может и сама возобновить заказы на "Полонез". Не так давно она вновь продемонстрировала интерес к ударным возможностям — когда получила от России оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", а также начала совместную с Москвой разработку собственной ракеты типа "Искандер".