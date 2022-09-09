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Газета.ru

ВСУ взяли на себя ответственность за взрывы на аэродроме Саки в Крыму

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Источник изображения: Телеграм-канал "Говорит Москва"

Минобороны России ранее сообщало, что на аэродроме сдетонировали боеприпасы

К взрывам на аэродроме Саки в Крыму причастны украинские военные, заявили глава ВСУ Валерий Залужный и первый зампред оборонного комитета Рады Михаил Забродский. Инцидент произошел 9 августа, тогда Минобороны России сообщило, что на аэродроме произошла детонация боеприпасов без "огневого воздействия".

Украина впервые признала свою причастность к взрывам в Крыму. В материале для издания «Укринформ» главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и первый зампред оборонного комитета Верховной рады Михаил Забродский написали, что украинские войска нанесли «серию успешных ракетных ударов по крымским авиабазам», в том числе по военному аэродрому Саки.

Авторы считают, что удаленность конфликта не дает России явственно почувствовать потери и поражения. Поэтому, по их мнению, Киеву следует их сделать "острыми, естественными и вполне ощутимыми» для россиян.

«Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году являются успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего - по аэродрому Саки», - заявили Залужный и Забродский.

Украинские генерал и генерал-лейтенант также усомнились, что боевые действия на Украине закончатся в 2022 году. Они выразили мнение, что конфликт продлится дольше.

"В 2023 году материальной основой украинского сопротивления должна оставаться значительная по объемам военно-техническая помощь стран-партнеров", - подчеркнули авторы материала.

Взрывы на аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка прогремели днем 9 августа - около 15:00-15:20 мск.


Ранее Украина не признавала свою ответственность за инцидент. Однако The New York Times, ссылаясь на неназванного представителя ВСУ, писала, что к взрывам причастны украинских военных. Источник подчеркнул, что с авиабазы на Крымском полуострове «регулярно вылетали самолеты для ударов" по войскам Украины на южном направлении. Он не стал называть вид оружия, которым наносились удары, подчеркнув лишь, что "было использовано устройство исключительно украинского производства».

О причастности Украины к взрывам на российских военных базах и складе с оружием также сообщали CNN, The Washington Post и Пентагон. Однако последний вскоре после публикации заявления изменил его, отметив, что было исправлено "неточное описание комментариев высокопоставленного представителя министерства обороны о взрывах на российской авиабазе».

В исправленном варианте говорится, что "США не знают, что послужило причиной взрывов, но ясно то, что они нанесли значительный ущерб российским самолетам и боеприпасам».

В российском Минобороны заявили, что на площадке хранения сдетонировали несколько авиационных боеприпасов.

В ведомстве подчеркнули, что «никакого огневого воздействия» на аэродром не было. Отмечалось также, что авиационная техника не пострадала, пишет РБК.

Источники "Интерфакса" и РИА "Новости" назвали основную версию произошедшего - нарушение техники безопасности.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что было возбуждено уголовное дело. По его предварительным оценкам, ущерб составил 200 млн руб. Он также сообщил, что пострадали более 60 многоэтажек, 20 коммерческих объектов и десятки частных владений. Всем им власти региона пообещали выплатить компенсации. Основные повреждения - выбитые взрывной волной стекла.

В результате инцидента к медикам обратились, как минимум, 14 граждан - в большинстве случаев ранения были легкой степени. Один человек погиб.

На территории Саки расположен учебно-тренировочный комплекс для подготовки летного состава палубной авиации. С 2014 года там находится авиационный полк Су-24М.

Милана Геликова


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