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Первый южнокорейский лунный зонд прислал первое фото Земли и Луны

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Первый южнокорейский лунный зонд прислал первое фото Земли и Луны
Первый южнокорейский лунный зонд прислал первое фото Земли и Луны.
Источник изображения: KARI

Зонд «Данури», ставший для Южной Кореи первым лунным аппаратом, прислал на Землю первый снимок Земли и Луны. Таким образом инженеры подтвердили функциональности камеры, рассмотревшей обратную сторону Луны с нерасчетного расстояния, сообщается на сайте Корейского института астрономии и космических наук (KARI).

KPLO (или «Данури») был запущен в космос в начале августа этого года, став первым межпланетным космическим аппаратом для Южной Кореи, который она создала при поддержке NASA. Аппарат оснащен пятью научными инструментами: тремя камерами, магнитометром и гамма-спектрометром. Научная программа «Данури» включает в себя исследования структуры и состава поверхности Луны, ее магнитного поля, лунных вихрей, а также поиск льда в постоянно затененных кратерах вблизи полюсов Луны и проведение эксперимента по созданию устойчивого канала связи с Землей.

26 августа 2022 года «Данури» получил первое изображение Земли и Луны при помощи камеры высокого разрешения LUTI (LUnar Terrain Imager). На момент съемки зонд находился на расстоянии 1,24 миллиона километров от планеты, что в 12 тысяч раз превышает рабочую дистанцию для съемки поверхности Луны. Таким образом инженеры хотели проверить функциональность камеры. На изображении видна Австралия и Азия, а в случае Луны — ее обратная сторона и часть видимой стороны, заметны темные Море Москвы, Море Восточное, ударный бассейн Южный полюс — Эйткен, а также молодой ударный кратер Джексон, обладающий яркими, светлыми лучами.


Снимок Луны, полученный камерой LUTI.

Источник изображения: KARI



Снимок Земли, полученный камерой LUTI.

Источник изображения: KARI


Ученые также отмечают, что магнитометр аппарата зафиксировал значительное падение напряженности магнитного поля через пять часов после старта, что говорит о пересечении границы магнитосферы Земли и поможет уточнить ее модели. 2 сентября «Данури» совершил второй маневр коррекции траектории, а 17 декабря должен выйти на окололунную орбиту. После этого зонд перейдет на полярную орбиту с высотой 100 километров, где начнет научную программу, рассчитанную, как минимум, на год.

Ранее мы рассказывали о том, как Южная Корея впервые успешно запустила ракету-носитель собственной разработки.

Александр Войтюк

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Страны
Австpалия
Россия
Южная Корея
Проекты
Луна
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