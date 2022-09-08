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Техкульт

На зеленоградском «Микроне» вдвое увеличат производство чипов

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Завод «Микрон», г.Зеленоград

Завод «Микрон», расположенный в Зеленограде, является одним из малочисленных отечественных предприятий, которые могут выпускать полупроводниковую продукцию, применяемую в электронике гражданского назначения.

На фоне значительно возросшего спроса на микрочипы руководством «Микрона» было принято решение об увеличении в два раза мощности завода, для чего предприятию будет выделено 7 миллиардов рублей сроком на десять лет под залог заводского оборудования. Однако многие эксперты утверждают, что суммы в 7 миллиардов рублей очень мало для полноценного развития предприятия такого профиля, так как, помимо увеличения мощности, заводу необходимо активно осваивать новые и передовые технологии.

Завод «Микрон», г. Зеленоград

Также подчеркивается острая нехватка квалифицированных кадров, низкая в отрасли заработная плата, а также то, что объем выпуска чипов является далеко не единственной проблемой российской полупроводниковой промышленности. Как известно, «Микрон» выпускает микрочипы по технологическим нормам от 180 до 90 нм, чего достаточно для производства чипов для устройств IoT, транспортных карт и ряда другой электроники. При этом завод стал чуть ли не единственным предприятием, выпускающим «гражданскую» продукцию — другие в большей своей части ориентированы на ВПК.

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1 комментарий
№1
08.09.2022 03:10
Ну ежели кредит на 10 лет, то и 180 и 90нм наша синица в руках на это время до 2030г., а вот журавль в небе 28нм по без шаблонной технологии и новым синхротроном к тому времени, раньше никак и то с производством в Китае одновременно нашего дизайна, пообещали увеличить скорость производства пока с 10 в час(в отличии от тысяч 180нм).
Главное людей пенсионеров привлечь из ФРГ (АМДшников) на ПМЖ с арендой жилья и закреплением хороших поликлиник.
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