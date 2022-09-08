Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло?

Журналисты и эксперты не привыкли видеть Путина повышающим голос или выступающим с какими-то эмоциональными определениями. Тем удивительнее для многих было выступление российского лидера на Восточном экономическом форуме. Выступление, в котором президент крайне жестко прошелся по итогам зерновой сделки, заключенной между Москвой и Западом.

Напомним, что 22 июля Россия и Украина (по отдельности) подписали соглашение с Турцией и ООН под гарантии Запада относительно процедуры вывоза украинского зерна. Все предыдущие месяцы западные СМИ писали о том, что без украинского зерна (составляющего считанные проценты от общемирового объема) беднейшие страны якобы будут голодать, что у Африки и Азии не хватит денег на покупку продовольствия из-за резко выросших цен.

Россия тогда пошла навстречу своим партнерам – не европейским, конечно же, а африканским и ближневосточным. "Мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено, и, конечно, исходили из того – я встречался с лидерами Афросоюза, с лидерами африканских государств и обещал им, что мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их интересы, и будем способствовать вывозу украинского зерна", – говорил Владимир Путин.

Параллельно была достигнута договоренность о том, что одновременно с разблокированием вывоза украинского зерна из оставшихся под контролем Киева причерноморских портов Запад не будет мешать экспорту российского продовольствия. Да, на тот момент никаких санкций против российского зерна не было, однако Запад ввел различные ограничения на процессы обеспечения самого экспорта.

"Среди них – отказ от предоставления банковских гарантий и кредитования покупателям российского зерна, отказ от страхования сухогрузов и так далее. Перечисленные меры носят вспомогательный характер, однако они очень важны, так как упрощают процесс экспорта. В случае с Россией необходимо было разработать и опубликовать четкие разъяснения для банков и страховых компаний, которые позволили бы им отказаться от расширительного толкования антироссийских санкций", – поясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

В итоге Запад всех попросту обманул. Прежде всего потому, что голодающие Африка и Азия почти не получили украинского зерна.

"Если исключить Турцию как страну-посредника, то всё, практически всё зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза. По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87, и на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн. Это всего три процента, которые направлены в развивающиеся страны. Хочу сказать, что как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать", – возмутился Владимир Путин.

По словам президента, западные страны в этой ситуации "думают прежде всего о своей шкуре, о своих интересах – плевать они хотели, прикрываются интересами развивающихся стран, но все делают исключительно в своих интересах". И действительно, по сути, вся история с вывозом зерна с Украины имела не гуманитарный, а деловой характер.

"Заработали все, кроме России. Запад получил дешевую кукурузу и фуражное зерно, которые необходимы ему для откорма поголовья скота. Турция заработала политические очки. Киев заработал на своих фермерах – производителях зерна: сперва перекупщики, связанные с киевской властью, опустили цены на зерновые, затем воспользовались тем, что производители зерна остались без оборотных средств, и выкупили у них зерно. Впоследствии оно было продано по биржевым ценам. Заодно с украинского рынка АПК убрали Алексея Вадатурского (украинского олигарха, в спальню дома которого в Николаеве якобы прилетел "Калибр"), списав его смерть на Россию, что позволило прибрать к рукам его зерно в его элеваторах", – разъясняет Иван Лизан.

"То, что мы видим, – очередной наглый обман. Дело не в нас, это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии. Это просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось. Просто обманули, понимаете?" – эмоционально разъяснял Владимир Путин собравшимся на Восточном экономическом форуме политикам, экспертам и журналистам из восточных стран.

Однако был и другой обман – тот, что касался снятия преград для экспорта российского зерна. "Заключение сделки привело к снижению цен на зерновые – трейдеры на биржах стали успокаиваться, решив, что продовольственные проблемы решены. А далее оказалось, что вывезти российское зерно проблематично", – говорит Иван Лизан.

По данным западных СМИ, поставки российского зерна в июле-августе 2022 года сократились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Формально с наших удобрений сняты санкции, как и с продовольствия, но фактически ограничения существуют. Это такая хитро сделанная и сложенная ситуация, когда вроде против наших продуктов напрямую санкций нет, но есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием. Многие из этих элементов ограничений сохраняются", – заявил Владимир Путин. И если, по словам президента, благодаря усилиям ООН некоторые ограничения по фрахту снимаются, то другие все-таки остаются. И снимать их никто не собирается.

В этой ситуации Владимир Путин дал понять, что Москва может отказаться от продления зерновой сделки (заключенной, напомним, в июле на четыре месяца).

"Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему и с президентом Турции господином Эрдоганом, ведь это мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна, прежде всего, повторяю, для того, чтобы помочь беднейшим странам", – пригрозил Западу российский президент.

И эта угроза вполне реальна. Еще в июле глава МИД РФ Сергей Лавров давал понять, что Россия не пошла бы на сделку, если бы не был решен вопрос разблокировки вывоза российской продукции. "Одно дело, когда об обмане говорят журналисты и представители отраслевых ассоциаций, и другое дело, когда об этом начинают твердить глава МИД и президент. Если в ближайшее время Запад не выполнит свои обязательства (а он не планирует это делать), то сделка будет либо расторгнута, либо Россия откажется от ее продления по истечении 120 дней с момента ее подписания", – говорит Иван Лизан.

По мнению эксперта, для России этот разрыв принесет только пользу. "Разрыв сделки подстегнет цены, взбодрив трейдеров, а заодно заставит покупателей обратить внимание на российское зерно. Впрочем, они на него и так обратили бы внимание в силу потери Украиной половины урожая зерновых. Просто это случилось бы позже, а так – если сделку расторгнут досрочно – удастся минимизировать убытки производителей зерна", – продолжает Иван Лизан.

В то же время возможный разрыв сделки может иметь для Запада куда более серьезные последствия, чем просто прекращение их бизнеса на украинском зерне.

Все больше экспертов в США и ЕС пишет о том, что Западу придется договариваться с Владимиром Путиным по украинскому вопросу – причем договариваться на российских условиях. Очевидно, что часть этих договоренностей – в частности, по денацификации и демилитаризации Украины – будет реализовываться на протяжении какого-то времени.

Проще говоря, между сторонами должен существовать определенный уровень доверия. Когда Москва в конце 2021-го – начале 2022 года предлагала Западу такое соглашение, то была надежда на то, что уж письменно-то взятые обязательства (в отличие от устных обещаний не расширять НАТО на восток, которые советскому руководству давали западные партнеры и о которых российские политики постоянно вспоминают) США и ЕС будут исполнять. Сейчас же очевидно, что даже письменные соглашения для них не имеют никакой ценности.

И тогда возникает вопрос: о чем России договариваться? И с кем? "Зерновое мошенничество" уничтожило остатки доверия между Россией и Западом.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета